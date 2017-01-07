"Аль-Монитор": Турция тайно строит порт в секторе Газы

Турция тайно строит морской порт в секторе Газы, на участке между Хан-Юнисом и Дир аль-Балахом, сообщает "Аль-Монитор". По некоторым данным, строительство согласовано с израильской стороной.

Официально до сих пор Израиль возражал против строительства порта, который террористы смогли бы использовать для поставок оружия. Автор публикации Шломи Эльдар пишет, что израильское управление по координации действий на палестинских территориях не располагает сведениями о строительстве порта в секторе Газы.

Вместе с тем, палестинские источники сообщили, что строительство ведется, и должно закончиться через два года. Согласно этой информации, на данном этапе строится порт для рыболовных судов, но позднее на его месте будет основан порт для грузовых и пассажирских перевозок.

Согласно достигнутому соглашению, в море должен быть построен объект, где суда будут проходить досмотр, после чего получат разрешение проследовать в новый порт сектора Газы. Напомним, что ранее был предложен проект возведения искусственного острова с морским и воздушным портом у побережья Газы.





