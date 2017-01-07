Саудовские власти создали группу поощрения полигамии для борьбы с разводами

Несколько саудовских чиновников, обеспокоенных всплеском разводов в Мекке, основали в WhatsApp группу для поощрения мужчин брать себе вторую и третью жену, пишет Saudi Gazette.

Группа получила название "Многоженство". Инициаторы говорят, что хотели бы уменьшить количество саудовских женщин, не имеющих партнеров.

В группе уже состоят около 900 женщин, в том числе, вдовы, разведенные и те, кто еще не был замужем. В их число входят женщины из Саудовской Аравии, Йемена, Марокко, Сирии, Пакистана, Египта, Нигерии, Бангладеш и КНР, а также палестинки.

Следует отметить, что некоторые женщины выдвинули жесткие условия для будущих мужей. В частности, одна невеста потребовала приданого в размере 60 тысяч саудовских риалов, а другая ждет от будущего супруга умения цитировать по памяти весь Коран.