Палестинцы просят Россию убедить Трампа не переносить посольство в Иерусалим

Палестинское руководство всерьез обеспокоено возможным переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и разрабатывает вероятные ответные меры, сообщила выходящая в Лондоне газета на арабском языке "Аль-Хаят".

Издание пишет, что палестинские лидеры проводят интенсивные переговоры со своими союзниками, включая правительства России и Египта, и уговаривают их повлиять на избранного президента США Дональда Трампа, перед выборами пообещавшего Израилю перенести посольство, а после выборов подтвердившего намерение выполнить свое обещание.

По оценкам некоторых экспертов, в случае выполнения этого решения в палестинских и других арабских городах начнутся демонстрации протеста, и ситуация вполне вероятно выйдет из-под контроля, дав старт новой волне беспорядков, пишет газета.

Представители палестинского движения ФАТХ, в свою очередь, сообщили "Аль-Хаят", что уговаривают арабские страны закрыть посольства в Вашингтоне, если Трамп перенесет американское посольство в израильскую столицу.

Как сказал представитель ФАТХ, это не только палестинское дело, так как Иерусалим - город священный для всех арабов и мусульман.

Ранее несколько палестинских руководителей публично призвали Трампа не переносить посольство в Иерусалим, угрожая тяжелыми последствиями для региональной и общемировой стабильности.

С подобными заявлениями выступил председатель ПА Махмуд Аббас и один из лидеров ООП Саиб Арикат, сказавший, что перенос посольства в Иерусалим убьет мирный процесс. Советник Аббаса по религиозным делам Махмуд Хабаш сравнил перевод американского посольства в Иерусалим с объявлением войны.

Конгресс США в 1996 году постановил перенести посольство в Иерусалим, но президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама продлевали запрет на выполнение этого постановления.





