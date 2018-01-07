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Ближний Восток

СМИ: в Иране по санкции аятоллы Хаменеи задержан Махмуд Ахмадинеджад

время публикации: 12:42 | последнее обновление: 13:00 блог версия для печати фото
Махмуд Ахмадинеджад
Аятолла Хаменеи
Акция протеста в Иране (архив)

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Кудс аль-Араби" сообщила, со ссылкой на информированные источники, что в Ширазе с санкции Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи задержан бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.

Согласно публикации, его недавнее выступление в Бушере было расценено как призыв к беспорядкам. Бывший глава государства помещен под домашний арест.

"Многие представители властей живут в отрыве от нужд простого народа, ничего не знают о том, что у людей на душе. Правительство Хасана Роухани думает, что страна принадлежит им, считает, что любая критика их решений – уже проявление оппозиции", – цитирует издание Ахмадинеджада.

Напомним, что манифестации в Иране начались как протесты против роста цен, но вскоре приобрели политический характер. США и Израиль выступили в поддержку манифестантов, что было использовано режимом в своих целях.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джафари 3 января заявил, что "мятежи" в иранских городах подавлены. В заявлении ответственность за волнения возлагается на США, Израиль, Саудовскую Аравию и сторонников шахского режима, проживающих в эмиграции. Также была отмечена стойкость народа, не пошедшего на поводу у врага. По словам Джафари, за неделю в Иране произошло 96 "мятежей", при этом только в трех провинциях потребовалось вмешательство силовиков, в остальных регионах "мятежников" остановили "народные массы". В общей сложности, утверждает командующий КСИР, в акциях протеста принимали участие около 15 тысяч человек (не более 1500 в ходе одного "мятежа").

Достоверной информации о ситуации с акциями протеста в Иране нет. Государственное иранское телевидение передает репортажи с народных маршей в поддержку действующего режима.

По состоянию на 3 января, было известно о не менее 22 погибших в результате различных инцидентов во время массовых беспорядков в иранских городах. Среди убитых трое полицейских. В числе погибших демонстрантов не менее двух детей. Сотни участников оппозиционных выступлений арестованы, только в Тегеране с 31 декабря по 2 января были задержаны более 450 человек. После 3 января информация о новых жертвах не публиковалась.

5 января Совет Безопасности ООН по инициативе США провел экстренное заседание, посвященное ситуации в Иране. Выступая на этом заседании, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что международное сообщество не станет безучастно следить за протестами в Иране, как это было в 2009 году. Никки Хейли подвергла критике иранские власти за то, что они нарушают права своих граждан, а также обвинила Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе. Как утверждала постпред США, из-за трат Исламской Республики на вмешательство в дела других стран и подпитку конфликтов на Ближнем Востоке капитал среднестатистической иранской семьи за последние 10 лет сократился на 15%.

Хейли поблагодарила "свободолюбивые страны", включая Великобританию, Израиль, Канаду, Норвегию, Францию и Швецию, за солидарность с иранскими демонстрантами, но призвала "сделать больше" для того, чтобы поддержать их, сообщало агентство ТАСС.

Западные государства, включая Великобританию и Францию, на встрече единодушно выражали поддержку протестующим в Иране, не все из них согласились с мнением Хейли о том, что ситуация в стране представляет угрозу международному миру и безопасности, а именно это является главным условием вынесения темы на обсуждение в Совбезе. Такую позицию, в частности, изложил на заседании французский постпред Франсуа Делаттр.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают его авторитет как главного органа, отвечающего за поддержание международного мира. По его словам, следуя американской логике, встречи СБ ООН следует созывать и в связи с акциями протеста в США и других западных странах.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал прошедшее заседание Совбеза ООН, посвященное теме протестов в Иране, очередным промахом внешней политики администрации Дональда Трампа. "Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями. Большинство подчеркнули приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной промах внешней политики администрации Трампа", – написал он на своей странице в Twitter.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 января 2018 г.
СБ ООН обсудил протесты в Иране по инициативе США, Тегеран и Москва возмущены
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 января 2018 г.
Командующий КСИР: "мятежи" в Иране подавлены







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