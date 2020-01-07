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NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 января 2020 г., 09:18

Ответ США: на Ближний Восток вылетели бомбардировщики B-52

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Ответ США: на Ближний Восток вылетели бомбардировщики B-52

Американские ВВС переводят шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на расположенный в Индийском океане остров Диего-Гарсия. Передислокация связана с возможным ответом Ирана на ликвидацию командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Как сообщает телеканал Fox News, бомбардировщики вылетели с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. Остров Диего-Гарсия находится в 2.300 милях (3.700 километрах) от Ирана, вне досягаемости иранских ракет.

B-52, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году, неоднократно подвергался модернизациям, а его долговечность – свидетельство удачности конструкции. В общей сложности было произведено 744 самолета. 58 из них находятся на вооружении, около 30 – в резерве или законсервированы.

Самолеты, способные нести ядерное оружие, были важной частью доктрины сдерживания. Их использовали в ходе Вьетнамской войны, в иракских войнах 1991 и 2003 годов, при бомбардировках Югославии. На сегодняшний день они оснащены крылатыми ракетами и бомбами с лазерным наведением.

Также сообщается, что США направляют на Ближний Восток еще 200 военнослужащих. Дислоцированные в Ираке войска будут усилены вертолетами, главная задача которых – защита "зеленой зоны" - района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское.

Министр обороны США Майк Эспер опроверг публикации, согласно которым администрация начала подготовку к выводу войск из Ирака. После уничтожения Сулеймани этого потребовали правительство и парламент страны.

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