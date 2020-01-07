СМИ: десятки погибших в давке на похоронах Сулеймани

Телевидение Ирана сообщает, что более 50 человек погибли и свыше 200 пострадали в городе Керман в давке во время церемонии прощания с командующим подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генералом Касемом Сулеймани.

По словам руководителя службы скорой помощи Пир Хосейна Куливанда, пострадавшие доставлены в местные больницы. Начато расследование, по окончании которого власти обещают предоставить дополнительную информацию.

В связи с гибелью людей церемония похорон была отложена, сообщают местные власти. Для наведения порядка в город введены дополнительные вооруженные силы.

Накануне в Тегеране прошла церемония прощания с Сулеймани, в которой, как передавало иранское телевидение, участвовали миллионы людей.

"Похороны" Сулеймани продолжаются четвертый день. 4 января тело Сулеймани, а также тела еще 11 убитых лидеров и боевиков проиранских военизированных формирований, были доставлены из Багдада в священные для шиитов города Карбала (к мавзолею имама Хусейна) и Наджаф (к мавзолею имама Али). Рано утром 5 января из Багдада тела Касема Сулеймани и заместителя командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандиса доставили в иранский город Ахваз, затем – в Мешхед (к мавзолею имама Резы). Далее тела отправились в Тегеран, откуда были привезены в Кум (к мавзолею Фатимы Масуме), после чего тело Сулеймани доставили в Керман для похорон.

Высока вероятность того, что после завершения похорон иранские и проиранские вооруженные силы начнут мстить американцам и их союзникам за ликвидацию Сулеймани.

На церемонии похорон выступил командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами. Он сообщил, что операции возмездия против США будут иметь стратегический характер и положат конец американскому присутствию в ближневосточном регионе. "Убив генерал Сулеймани, американцы сами предопределили свой конец. Наши действия будут продолжительными по времени и обширными по географии. Мы не остановимся ни перед чем, пока не изгоним их", – сказал военачальник.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани сообщил, что подготовлено 13 возможных вариантов ответа на убийство командующего подразделения "Кудс". "Даже самый слабый из них станет для американцев кошмаром исторических пропорций", – заявил он.

Парламент Ирана принял закон, объявляющий вооруженные силы США террористической группировкой. Это определение распространено также на министерство обороны США и все компании, причастные к "убийству генерал-лейтенанта шахида хаджи Касема Сулеймани". (Напомним, что в 2019 году в США иранский "Корпус стражей исламской революции" был признан террористической организацией.) Депутаты также приняли обратились к правительству с предложением выделить подразделению "Кудс" чрезвычайный бюджет в размере 200 миллионов евро на проведение операций, призванных отомстить за гибель генерала.

Ликвидация Касема Сулеймани

В ночь на пятницу, 3 января, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Когда конвой из нескольких автомобилей вез Сулеймани к выезду с территории аэропорта и проезжал рядом с грузовым терминалом, американский ударный БПЛА выпустил четыре ракеты по этим машинам.

В результате авиаудара цели были уничтожены. По данным командования "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли 12 человек, в их числе командующий иранскими силами "Кудс" Касем Сулеймани, заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи, и другие.

После авиаудара аэропорт Багдада приостановил работу. Места происшествия было оцеплено. Сулеймани опознали по перстню на пальце. Его останки и тела других погибших были доставлены в морг для ДНК-экспертизы.

Генерал Касем Сулеймани: национальный герой и лидер террористов. Краткая биография

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.

Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.

В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.

Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.

В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – "Кудс". Тесно контактировал с ливанской "Хизбаллой".

В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии).

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с "Исламским государством", "Ан-Нусрой" и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской "Хизбалле".

В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем. Он подчинялся исключительно верховному лидеру Али Хаменеи и считался более влиятельным, чем президент Ирана. В то же время, в Тегеране были политики, опасавшиеся растущего влияния Сулеймани.

Имя Касема Сулеймани было включено в "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль. Именно благодаря Сулейману были сформированы, подготовлены и вооружены шиитские милиции в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, действовавшие против противников Асада, против Израиля, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.



