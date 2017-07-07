"Аль-Джазира": в результате теракта возле Рафаха погибли 22 человека

В пятницу, 7 июля, неизвестные совершили нападение на позиции египетской армии в деревне Аль-Барат возле города Рафах, на границе с сектором Газы.

У армейского блокпоста подорвались два заминированных автомобиля, после чего террористы открыли огонь по солдатам. Первоначально сообщалось о десяти погибших, однако около 16:00 канал "Аль-Джазира" сообщил, что в результате теракта погибли 22 человека.

Египетские военные заявили, что предотвратили террористические атаки еще в нескольких местах на севере Синайского полуострова, уничтожив до 40 террористов и 6 их транспортных средств.

Террористическая организация ХАМАС осудила теракт, назвав нападение на египетских военнослужащих "трусливой акцией".

На текущий момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение, однако, предположительно, за терактом стоят боевики "Исламского государства".