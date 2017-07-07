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Ближний Восток

В Турции задержаны десятки иностранцев, подозреваемых в причастности к террору

время публикации: 14:47 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото
В Турции задержаны десятки иностранцев, подозреваемых в причастности к террору

В пятницу, 7 июля, турецкие полицейские задержали в Стамбуле 29 человек, подозреваемых в причастности к деятельности исламистских террористических организаций, сообщают агентства Anadolu и Reuters.

В сообщении отмечается, что 22 задержанных являются иностранными гражданами.

Предположительно, речь идет о группе, которая планировала пробраться в Сирию для участия в боевых действиях.

Аресты были осуществлены в рамках масштабной операции, проведенной по 20 различным адресам. У одного из задержанных было изъято оружие, конфискованы документы этих граждан.

В среду сообщалось о задержании в Турции 37 подозреваемых в причастности к деятельности "Исламского государства".

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