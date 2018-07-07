Итоги "пятницы единства" под эгидой ХАМАС. Провокации не получилось

В пятницу, 6 июля, на границе сектора Газы прошел очередной, пятнадцатый, "марш возвращения", инициированный и поддерживаемый ХАМАСом. Организаторы "марша" заранее объявили, что пятница станет "днем единства и прорыва осады".

Накануне ХАМАС сообщал о подготовке многотысячного марша под девизом "100 дней огненной интифады". Однако масштабной провокации не получилось.

На границе собрались несколько тысяч палестинцев. С наступлением вечера группа террористов приблизилась к забору безопасности на границе с Израилем в районе КПП "Карни", чтобы швырнуть взрывное устройство в сторону израильских военнослужащих. Однако взрыв прогремел на стороне сектора Газы, в результате чего пострадали несколько палестинцев. Среди солдат ЦАХАЛа пострадавших не было.

Позднее минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, подвел итоги "марша", объявив, что в результате действий израильских военнослужащих был убит один из участников акции. Однако, по данным армии, мужчина погиб, когда взрывное устройство, брошенное в солдат ЦАХАЛа, "приземлилось" на территории Газы.

Также сообщалось, что в ходе "марша возвращения" была ранена племянница Исмаила Ханийи, главы политбюро ХАМАСа, Зехадия Халед Ханийя. Всего в результате действий израильских военнослужащих пострадали 396 палестинцев.

Напомним, в пятницу пожарами, вызванными "огненными" шарами, было охвачено около 365 дунамов территории, граничащей с сектором Газы.





