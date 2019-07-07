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7 июля 2019 г.
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Ближний Восток

Иран объявил об обогащении урана, вопреки "ядерной сделке"

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
Аббас Аракчи
Иран объявил об обогащении урана, вопреки "ядерной сделке"
Иран объявил об обогащении урана, вопреки "ядерной сделке"

В воскресенье, 7 июля, Тегеран объявил о начале обогащения урана до уровня выше, чем предусмотрено "ядерной сделкой". Официальное заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В ходе совместного заседания членов правительства Ирана и представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди замглавы иранского МИДа сообщил: "Мы собираемся перейти порог в 3,67%".

Об этом сообщают иранское государственное агентство IRNA, российское государственное агентство РИА Новости и другие СМИ.

По словам Камальванди, обогащение урана может начаться уже в понедельник, 8 июля, осталось уточнить некоторые технические вопросы.

В то же время Тегеран дал странам "ядерной сделки" 60 дней на решение требований Ирана по ней.

Аракчи заявил: "Если эти возможности не будут использованы, никто не должен сомневаться в серьезности наших заявлений по поводу того, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней".

О том, что 7 июля Иран объявит о начале обогащения урана выше уровня в 3,67%, установленного ядерными соглашениями, стало известно на прошлой неделе. Как сообщил агентству Reuters официальный представитель режима аятолл, на данном этапе Тегеран намерен остановиться на уровне 5%. При этом иранцы утверждают, что данная мера служит исключительно мирным целям. По их словам, уран, обогащенный до 5%, нужен Бушерскому ядерному реактору, в то время как на данном этапе топливо приходится завозить из России.

3 июля президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что с 7 июля иранцы начнут обогащение урана более, чем на 3,67%. "Если вы сожалеете об этом – действовать надо сейчас. Если вы не выполните взятых на себя обещаний – реактор в Араке возобновит работу 7 июля", – сказал он.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на это заявление Роухани, сказав: "Иран выступил с новыми угрозами. Президент Роухани сообщил, что без нового соглашения они будут обогащать уран настолько, насколько сами захотят. Поосторожней с угрозами. Они к вам вернутся, как никто и никогда".

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 июля 2019 г.
Трамп обратился к Роухани: "Поосторожней с угрозами"
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Роухани: Иран начинает обогащение урана более, чем на 3,67%





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