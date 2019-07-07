Умер террорист Уильям Насар: ветеран ФАТХа, сын еврейки

В субботу, 6 июля, после продолжительной болезни в возрасте 74 лет умер Уильям Насар – один из старейших активистов ФАТХа, входивший в число ближайших сподвижников Арафата, сообщает Maan.

Уильям Джордж Наджиб Насар, известный также как "Джордж Хабайэб", "Нидаль Мансур", "Абу Мухаммад" и др., родился в Иерусалиме в 1946 году в семье Наджиба, араба-христианина, и Одетты, еврейки из Ливана, переехавшей в Египет. В период войны Израиля за независимость его семья находилась в Александрии (Египет), где отец изучал в университете археологию.

В одном из интервью Уильям Насар объяснял, что никогда не чувствовал себя евреем. По его словам, мать, хоть и была еврейкой, говорила по-арабски и не симпатизировала Израилю. Одетта познакомилась с Наджибом, отцом Уильяма, в Иерусалиме, тот был музейным работником (ныне Музей Рокфеллера). Чтобы выйти замуж за араба-христианина, Одетта перед свадьбой крестилась. Своих родителей Уильям предпочитал называть "палестинцами-христианами".

Из Египта в 1951-м семья вернулась сначала в Рамаллу, затем в арабскую часть Иерусалима, контролируемую иорданской армией. В 14-летнем возрасте Уильям вступил в партию "Баас" и вскоре возглавил школьное отделение этой партии. В 1965-м он присоединился к "Аль-Асифе", боевому крылу партии ФАТХ. Вопреки протестам родителей, Уильям прошел военную подготовку в лагерях ФАТХа в Ливане и Сирии, занимался контрабандой оружия, работал инструктором в лагерях для боевиков. Был причастен ко многим нападениям на израильтян (но его вина в гибели кого-либо из израильтян доказана не была). Вместе с группой фатховцев прошел специальную военную подготовку в Китае. Был военным инструктором студентов и рабочих, участвовавших в протестах в Германии. Под давлением властей он покинул ФРГ, отправился через Францию (где проживала семья брата его матери) в Испанию. Позже Уильям вернулся в Иерусалим, где тренировал боевиков группировки "Джабхат ан-Нидаль аш-Шааби".

В 1968-м Уильям Насар был задержан израильскими спецслужбами и оказался в тюрьме, где провел 12 лет. Он был освобожден в 1980-м, "обмен" осуществили на Кипре. После чего Насар отправился в Тунис, где был принят руководством Организации освобождения Палестины в изгнании. Он возглавлял отдел безопасности штаб-квартиры ФАТХа в Бейруте, отвечал за безопасность в канцелярии Арафата в Тунисе, работал в канцелярии главы Палестинской автономии в Аммане (Иордания). В 1999-м Уильям Насар вернулся в ПА и поселился в Бейт-Лехеме. Позже он даже получил высшее образование, окончив исторический факультет университета Бир-Зейт.

Ясир Арафат не раз публично называл Уильяма Насара "наш еврей", подчеркивая, что не только арабы участвовали в палестинском сопротивлении. Но сам Насар, особенно после смерти Арафата, подчеркивал, что евреем себя никогда не считал. Он также отмечал, что в ФАТХе были и другие активисты, рожденные еврейками.





