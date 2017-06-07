ИГ взяло огтветственность за теракты в Тегеране, сообщается об удерживаемых заложниках

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракты в Тегеране. В результате нападений на здание парламента и мавзолей великого аятоллы Рухоллы Хомейни в столице Ирана Тегеране есть погибшие, по некоторым сведениям, террористы удерживают заложников.

Поступающая из Тегерана информация крайне противоречива. Как сообщается, четыре боевика открыли огонь по людям, находившимся в лобби иранского парламента. Два из них были вооружены автоматами Калашникова, еще один – пистолетом.

Власти сообщили о гибели одного из охранников, однако, по словам очевидцев, в результате терактов погибли около 10 человек. Полуофициальное новостное агентство Fars сообщает о пяти убитых и 25 раненых.

Охранники и полиция начали эвакуацию людей, находящихся в парламенте и перекрыли все ведущие к нему улицы. Вскоре Государственное телевидение Ирана сообщило, что все нападавшие нейтрализованы.

Очевидцы не подтверждают это заявление. Они сообщают, что в парламенте слышны выстрелы. Также поступает информация, что боевики удерживают нескольких заложников. По некоторым сведениям, в здании парламента произошел взрыв.

Телеканал PressTV сообщил, что в парламент прибыли подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции, в том числе – бойцы, специализирующиеся на освобождении заложников.

Через полчаса после атаки в парламенте было совершено нападение на мавзолей аятоллы Хомейни – основателя Исламской республики Иран, умершего ровно 28 лет назад. Сообщается о трех или четырех нападавших, среди которых по меньшей мере одна женщина.

Два автоматчика открыли беспорядочную стрельбу внутри усыпальницы, убив одного и ранив нескольких человек. После этого было приведено в действие взрывное устройство. Один из нападавших задержан, еще один блокирован полицией.

Министерство по делам разведки сообщило, что его сотрудникам удалось предотвратить еще несколько планируемых боевиками терактов. Министерство внутренних дел проводит экстренные консультации.





