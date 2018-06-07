СМИ: российская военная полиция вытеснила "Хизбаллу" из ряда районов на западе Сирии

Ливанское издание Lebanon Debate сообщает, что развертывание российской военной полиции на западе Сирии, неподалеку от границы Ливана, едва не привело к столкновению россиян с "Хизбаллой".

Судя по публикации, конфликт возник в понедельник, 4 июня, из-за того, что российские военные не согласовали свои действия с командованием "Хизбаллы".

"Полевой" источник сообщил Lebanon Debate, что российская полиция внезапно появилась в четырех пунктах: на перекрестке Хасия (трасса М5, к югу от Хомса), в городке Аль-Акрабия (к югу от Тартуса), на водной станции в Аль-Кусайре и в деревне Аль-Масрия (около границы с Ливаном).

Речь идет о районах, которые не входят в зоны деэскалации, где ожидалось появление российской полиции, отмечается в публикации. Эти районы контролируются силами 11-й дивизии сирийской армии и "Хизбаллы".

В командовании "Хизбаллы" полагают, что появление российской военной полиции в этих районах было совместным решением Дамаска и Москвы. Но с "Хизбаллой" оно не было согласовано.

Вооруженных столкновений не произошло, хотя между командирами российской военной полиции и "Хизбаллы", судя по публикации, возникли конфликты.

Судя по данным Lebanon Debate, в итоге российская военная полиция была размещена в указанных районах Сирии, в непосредственной близости от границы с Ливаном, а боевики "Хизбаллы" были из этих районов частично вытеснены.

Об инциденте между российскими военными и "Хизбаллой" на западе Сирии сообщило также агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В этой публикации сказано, что ситуация была урегулирована уже 5 июня. При этом утверждается, что указанные районы по-прежнему контролируются 11-й дивизией сирийской армии и "Хизбаллой". Минобороны РФ комментариев по этому поводу не дает.

Вряд ли об этом инциденте следует говорить в контексте более ранних публикаций о договоренности между Россией и Израилем о недопустимости присутствия "Хизбаллы", а также иранских и проиранских вооруженных сил в непосредственной близости от границы Израиля. Районы, где произошел конфликт между российскими военными и "Хизбаллой", находятся около северной границы Ливана, примерно в 100 км от израильской границы. Скорее речь может идти о стремлении российского командования вытеснить "иностранные" силы из районов, расположенных неподалеку от порта Тартус, где находится российская военно-морская база.

Некий "военный командир", на которого ссылается Reuters, говорит: "Возможно, это (было сделано), чтобы убедить израильтян". Он также добавил, что этот шаг не связан с борьбой против "Фронта ан-Нусра" или "Исламского государства", потому что "Хизбалла" и сирийская армия уже разгромили их у сирийско-ливанской границы.

Второй источник сказал, что "ось сопротивления", то есть Иран и его союзники, "изучает ситуацию" после несогласованных действий Москвы.

Напомним, что по базам "Хизбаллы" в районе Аль-Кусайр неоднократно наносились авиаудары. Арабские СМИ сообщали, что эти атаки осуществляли израильские ВВС. Например, такой удар был нанесен в ночь на 29 мая. Тогда, как передавал арабоязычный британский телеканал Sky News Arabia, были убиты несколько боевиков "Хизбаллы", в их числе высокопоставленный командир этой группировки.





