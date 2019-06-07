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Ближний Восток

В СБ ООН передан отчет о подрыве танкеров около побережья ОАЭ

время публикации: 08:27 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
В СБ ООН передан отчет о подрыве танкеров около побережья ОАЭ
В СБ ООН передан отчет о подрыве танкеров около побережья ОАЭ
В СБ ООН передан отчет о подрыве танкеров около побережья ОАЭ

Постоянные представители Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии и Саудовской Аравии в четверг, 6 июня, проинформировали Совет безопасности ООН о выводах совместного расследования по поводу атаки на танкеры в территориальных водах ОАЭ, осуществленной 12 мая.

Диверсия против четырех торговых судов была совершена вблизи порта Фуджейра (ОАЭ). В американских СМИ ранее публиковались данные, согласно которым речь идет о терактах, осуществленных, по всей видимости, Ираном или его сателлитами (возможно, йеменскими боевиками-хуситами). О причастности Ирана уверенно говорил в Абу-Даби советник по национальной безопасности США Джон Болтон. С определенными оговорками на причастность Ирана к этим диверсиям указывал и госсекретарь США Майк Помпео.

Тегеран утверждал, что израильский "Мосад" сфабриковал данные и передал их американцам.

Согласно выводам международного расследования, которые цитируют российское агентство РИА Новости и катарский телеканал "Аль-Джазира", четыре танкера были подорваны минами, которые установили ныряльщики-диверсанты. "Для атак требовались обученные водолазы, заряды взрывчатых веществ были размещены с высокой степенью точности под ватерлинией таким образом, чтобы вывести из строя корабли, не потопив их или не взорвав их груз, что свидетельствует о мельчайших знаниях о конструкции кораблей... Нападения требовали высокой степени координации между, скорее всего, несколькими группами задействованных лиц, это включало своевременную детонацию всех четырех зарядов взрывчатки, произведенную менее чем за час", – сказано в заявлении.

Также в итогах расследования говорится, что "оценка ущерба, причиненного четырем судам, и химический анализ извлеченного мусора показали, что весьма вероятно, что при нападениях на четыре судна 12 мая 2019 года использовались мины "пиявки" (крепится водолазом к поверхности судна под водой)".

"Исходя из оценки радиолокационных данных и того короткого времени, в течение которого несколько судов-мишеней стояли на якоре до нападения, представляется наиболее вероятным, что мины были установлены на судах водолазами с быстроходных катеров", – отмечается в отчете, переданном в СБ ООН.

"Хотя расследования все еще продолжаются, эти факты убедительно свидетельствуют о том, что эти четыре нападения были частью сложной и скоординированной операции, проведенной субъектом со значительным оперативным потенциалом, скорее всего, государственным субъектом", – подчеркивают эксперты, готовившие заключение.

В отчете, переданном в СБ ООН, не сказано, что за диверсией стоит Иран. В Тегеране по-прежнему категорически отвергают обвинения в причастности к подрыву танкеров.

Представители ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии были привлечены к расследованию, так как поврежденные в Оманском заливе танкеры шли под флагами этих стран. В расследовании также участвовали США и Франция.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2019 г.
Глава МИДа Ирана обвинил "Мосад" в фабрикации данных о взрыве в Фуджейре
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 мая 2019 г.
США: за взрывами танкеров в ОАЭ стоит Иран
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 мая 2019 г.
Взрывы на кораблях в ОАЭ: США обвиняют Иран
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 мая 2019 г.
МИД ОАЭ: недалеко от эмирата Фуджейра была совершена диверсия против торговых кораблей
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 мая 2019 г.
СМИ: серия взрывов в ОАЭ, горят танкеры





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