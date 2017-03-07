Расследование убийства посла России в Турции: Анкара обратилась за помощью к ФБР

Следователи генеральной прокуратуры Турции обратились за помощью к ФБР США для восстановления содержания электронных писем убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, пишет издание Daily Sabah.

За десять дней до нападения на посла Мевлют Мерт Алтынташ начал готовиться к убийству, собирая информацию о Карлове в интернете. Следователи запротоколировали все имеющиеся на его компьютере и телефоне поисковые запросы по этой теме. Алтынташ использовал почтовый сервис Google и накануне покушения стер из своего электронного ящика несколько писем, а также закрыл свои учетные записи в Twitter и Facebook, сообщает ТАСС.

Следователям удалось взломать пароль к телефону Алтынташа и найти электронное письмо, в заголовке которого написано "Ты должен это сделать по воле Аллаха". Также специалисты изучили ряд сообщений СМС и Facetime, которые убийца отправлял с 15 по 29 ноября 2016 года. Поскольку и телефон, и компьютер преступника являются продукцией компании Apple, прокуратура официально обратилась в стамбульское представительство компании для получения помощи в разблокировке устройств.

Между тем, для воссоздания полной картины контактов Алтынташа следователям необходимо получить стертые данные из электронной почты, а также открыть доступ к соцсетям, которыми пользовался убийца. Для этого, по информации Sabah, 22 февраля турецкие представители провели встречу с атташе посольства США по правовым вопросам ФБР Майклом Хикоком, который обещал оказать содействие.

Напомним, что год назад в аналогичной ситуации, когда речь шла об изъятии информации из смартфона iPhone 5C террориста Саида Ризвана Фарука, в декабре 2015 года совершившего теракт в Сан-Бернандино (штат Калифорния), ФБР обращалось к услугам израильской компании Cellebrite, специалисты которой справились с задачей без помощи Apple.

6 марта стало известно, что в ходе расследования обстоятельств убийства посла РФ Андрея Карлова в Анкаре была арестована 33-летняя Екатерина Б. – гражданка России, зарабатывавшая проституцией. Об этом сообщало издание Daily Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии следствия, Екатерина Б. 21-23 ноября 2016 года связывалась по телефону и общалась в мессенджере WhatsApp с Мевлютом Алтынташем, который менее чем через месяц после этого застрелил посла Карлова. Daily Sabah утверждает, что Екатерина Б. занималась проституцией в пятизвездочных отелях в Анкаре, а также выступала в роли посредника для других "жриц любви".

62-летний посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время церемонии открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре. Его убил 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом прошлого года.

Алтынташ, одетый в строгий костюм, вечером 19 декабря использовал свой старый пропуск сотрудника полиции и сумел пройти с оружием на церемонию открытия выставки. Он стоял за спиной посла, изображая охранника, потом достал пистолет и успел произвести девять выстрелов, прокричал "Аллах Акбар" и произнес короткую речь о том, что его действия являются местью России за участие российской армии в операции против суннитов в Сирии, в частности в Алеппо.

Убийца позволил другим людям покинуть помещение, он не пытался захватить заложников. Вскоре после этого Алтынташ был застрелен полицейскими. В результате стрельбы, помимо посла Андрея Карлова, пострадали еще три человека.

Власти Турции заявили, что Алтынташ был активистом "террористической группировки Фетхуллы" (движения лидера исламской оппозиции Фетхуллы Гюлена).





