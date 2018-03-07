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Ближний Восток

Опубликован неофициальный список жертв катастрофы российского самолета Ан-26 в Сирии

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:22 блог версия для печати фото
Ан-26
Хмеймим, Сирия
На авиабазе Хмеймим

По состоянию на утро 7 марта министерство обороны России не опубликовало официальный список погибших в результате крушения в Сирии российского военного самолета Ан-26.

Известно, что жертвами авиакатастрофы на авиабазе Хмеймим стали 39 человек. В минобороны РФ подтвердили, что среди погибших 27 офицеров, в их числе генерал-майор (Владимир Еремеев). В военном ведомстве также сообщили, что на борту разбившегося самолета не было гражданских.

Ан-26 направлялся на авиабазу Хмеймим в окрестностях Латакии и не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Военные подчеркивают, что причиной катастрофы не был обстрел самолета.

Для расследования обстоятельств крушения создана следственная комиссия. Российские военные не исключают ни одной из возможных версий, однако основной считается техническая неисправность.

Вечером 6 марта сайты РБК и "Газета.ру" со ссылкой на источники в минобороны РФ опубликовали имена более 30 погибших:
1. командир экипажа, майор Смирнов С.Г
2. старший лейтенант Сафронов Д.В.
3. старший лейтенант Панов М.А.
4. старший лейтенант Алтунин К.Н.
5. сержант Осипкин А.В.
6. старший сержант Епифанов
7. капитан 1 ранга Сачук А.Н.
8. капитан 1-го ранга Моисеев М.А.
9. полковник Федун С.В.
10. майор Морозов А.Л.
11. старший сержант Лушков С.В.
12. прапорщик Григорьев М.А.
13. капитан Горбань К.А.
14. капитан Гайдарханов Э.С.
15. младший сержант Белов А.И.
16. старший сержант Богатырев З.М.
17. майор Маунев М.И.
18. капитан Пыленок А.А.
19. капитан Шейнцвит С.В.
20. старший прапорщик Грабовский С.В.
21. майор Чагин Е.В.
22. капитан Труфанов А.В.
23. майор Кукушкин Д.И.
24. старший лейтенант Шевченко А.А.
25. ефрейтор Коломойцев И.К.
26. майор Микрюков В.В.
27. капитан медицинской службы Распутин Н.Б.
28. сержант Сереженков Е.А.
29. младший сержант Чапдаров Б.Р.
30. старший лейтенант Левчук Г.С.
31. генерал-майор Еремеев В.Г.

Ан-26 – военно-транспортная модификация пассажирского лайнера Ан-24. Самолет, эксплуатация которого началась в 1973 году, обладает грузоподъемностью 5.500 килограммов и способен перевозить до 40 пассажиров. Его практическая дальность – 1.100 километров.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 марта 2018 г.
В результате катастрофы Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор и 26 офицеров
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 марта 2018 г.
В момент гибели Ан-26 на авиабазе Хмеймим находился начгенштаба ВС РФ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 марта 2018 г.
В Сирии разбился российский транспортный самолет, десятки погибших







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