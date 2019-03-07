Ночной удар ЦАХАЛа по целям в Газе. Подробности

В ночь на четверг, 7 марта, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел израильской территории, непрекращающиеся запуски "огненных шаров" со взрывчаткой и провокации на границе.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что самолеты и другие летательные аппараты атаковали объекты "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС) на юге сектора Газы. При этом было подчеркнуто, что Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любые провокационные действия со стороны сектора.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" уточняет: сначала беспилотный самолет ЦАХАЛа выпустил две ракеты по цели в районе порта к западу от Хан-Юниса (сообщений о пострадавших не поступало), полчаса спустя израильские самолеты вернулись и вновь атаковали цель в указанном районе, что вызвало панику среди местных жителей. Агентство Maan передает, что целью израильского авиаудара был некий объект в новом порту Хан-Юниса.

Напомним, что 6 марта около 22:15 в населенных пунктах регионального совета Эшколь прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военными был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, что привело к активизации системы ПРО "Железный купол". В результате обстрела никто не пострадал.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет (по состоянию на 7 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





