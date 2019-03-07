ХАМАС призывает к мести за "шахидов марша"

В четверг, 7 марта, сотни активистов террористической организации ХАМАС и других группировок приняли участие в похоронах 15-летнего Саифа ад-Дина Имада Абу Заида, умершего от ран, полученных во время беспорядков на границе Газы.

Как сообщает агентство Maan, похоронная процессия прошла из больницы "Шифа" к дому "шахида", затем к мечети и на "кладбище мучеников" в центре города Газа. Судя по публикуемым фотографиями, по пути следования процессии были вывешены флаги ХАМАСа, одним из таких флагов накрыли тело покойного.

Участники церемонии скандировали лозунги, призывающие отомстить израильтянам и продолжить "марши возвращения". Активисты ХАМАСа через громкоговорители кричали о продолжении "пути шахидов".

В пятницу, 8 марта, состоится очередной этап "марша возвращения" на границе Газы. По мере приближения к первой годовщине со дня начала "марша" активность провокаторов возрастает. Ежедневно боевики запускают десятки шаров, несущих емкости со взрывчатыми и/или легковоспламеняющимися веществами, в сторону израильской территории. Кроме того, осуществляются нападения на военных, в ходе которых боевики зачастую применяют самодельные гранаты.

"Марши возвращения" на границе Газы начались 30 марта 2018 года. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом, с тех пор в ходе этих акций израильскими военными были убиты 268 жителей сектора и около 27 тысяч получили ранения и травмы. ХАМАС давно перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками различных группировок.

29-30 марта 2019 года ХАМАС угрожает вывести к границе Газы миллион жителей сектора.

В ночь на 7 марта военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел израильской территории, непрекращающиеся запуски "огненных шаров" со взрывчаткой и провокации на границе. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорилось, что самолеты и другие летательные аппараты атаковали объекты "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС) на юге сектора Газы. При этом было подчеркнуто, что Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любые провокационные действия со стороны сектора.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал: сначала беспилотный самолет ЦАХАЛа выпустил две ракеты по цели в районе порта к западу от Хан-Юниса (сообщений о пострадавших не поступало), полчаса спустя израильские самолеты вернулись и вновь атаковали цель в указанном районе, что вызвало панику среди местных жителей. Агентство Maan передает, что целью израильского авиаудара был некий объект в новом порту Хан-Юниса.

Напомним, что 6 марта около 22:15 в населенных пунктах регионального совета Эшколь прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военными был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, что привело к активизации системы ПРО "Железный купол". В результате обстрела никто не пострадал.

На фоне обострения ситуации на юге возрастает вероятность проведения масштабной антитеррористической операции в Газе. На этой неделе к проведению такой операции призывал депутат Кнессета, бывший глава ШАБАКа Ави Дихтер ("Ликуд").





