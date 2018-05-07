ХАМАС: командиры и инженеры подорвались на заминированной "шпионской системе"

Командование "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС, опубликовало заявление по поводу обстоятельств гибели шестерых командиров и инженеров этой группировки в Газе.

Судя по тексту заявления, цитируемому хамасовским "Палестинским информационным центром", при попытке демонтажа взорвалась "шпионская система", установленная в районе Зуэйдэ, между населенными пунктами Нусейрат и Дир эль-Балах, в центральной части сектора Газы. Речь идет районе, находящемся в нескольких километрах к западу от границы Газы.

Когда именно была установлена эта "шпионская система" и что она из себя представляла, неизвестно. ПИЦ пишет, что речь идет о "крупнейшей шпионской системе, установленной оккупантами в секторе Газы за последние десять лет". По всей видимости, что оборудование было заминировано на случай попыток несанкционированного доступа или демонтажа.

"Бригады Касама" угрожают нанести ответные удары по израильтянам в ответ на гибель своих командиров.

Как сообщалось ранее, вечером в субботу, 5 мая, в районе Зуэйдэ прогремел мощный взрыв. Погибли шестеро командиров и инженеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Еще трое получили ранения. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что тела шестерых погибших были доставлены в морг больницы "Мучеников Аль-Аксы" в Дир эль-Балахе. В ту же больницу привезли троих раненых в результате этого инцидента.

Из пресс-службы ЦАХАЛа вечером 5 мая передали, что армия не имеет никакого отношения к этому инциденту. Утром 6 мая армейская пресс-служба заявила: "Опубликованное вчера остается в силе. Публикации по этой теме мы не комментируем".

Израильский блогер "Абу Али", считающийся специалистом по террористическим организациям и занимающийся мониторингом арабских источников, приводит имена и должности погибших:

1. Махмуд аль-Астадж ("Абу Ахмад") – командир группировки "Бригад Изаддина аль-Касама" в центральной части сектора Газы

2. Уисам Абу Махрук ("Абу аль-Бараа") – полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касама"

3. Махмуд аль-Туаши ("Абу Асама") – полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касама"

4. Муса Салман – инженер подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама", занимающегося вооружениями группировки

5. Махмуд аль-Кишауи – инженер подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама", занимающегося вооружениями группировки

6. Таэр Шахин ("Абу Абдалла") – инженер подразделения "Бригад Изаддина аль-Касама", занимающегося беспилотными летательными аппаратами.

В сообщении минздрава Газы имена и возраст погибших указаны так: Махмуд Уалид (34), Уисам Ахмад Абу Махрук (37), Махмуд Мухаммад аль-Туаши (27), Муса Ибрагим Салман (30), Махмуд Саид Хельми аль-Кишауи (27), Таэр Ассам Шахин (29).

6 мая погибшие хамасовцы были похоронены в Газе и Дир эль-Балахе.

Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя выступил на похоронах в Дир эль-Балахе с заявлением в связи с гибелью в результате взрыва шестерых командиров и инженеров "Бригад Изаддина аль-Касама". В своем выступлении Ханийя заявил, что ХАМАС сумел сорвать сотни операций израильских спецслужб в Газе и "спасти сотни жизней", передает агентство Safa. Исмаил Ханийя пообещал вскоре подробно рассказать о том, что произошло 5 мая в районе Зуэйдэ, где погибли шестеро хамасовцев. По его словам, они погибли в результате операции, осуществленной "оккупационными" спецслужбами. Пока же он сообщил следующее: все погибшие входили в специальное подразделение "Бригад Касама", они были убиты "в тайной войне, в битве умов с врагом, они работали день и ночь, чтобы помешать разведслужбам противника". Ханийя также отметил, что ХАМАС ведет борьбу с "сионистским врагом" на нескольких фронтах: посредством вооруженных сил, спецслужб, народного сопротивления, на политическом уровне и в средствах массовой информации.





