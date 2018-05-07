Предварительные итоги выборов в Ливане: "Хизбалла" получила больше половины мандатов

По состоянию на утро понедельника, 7 мая, опубликованы предварительные результаты парламентских выборов в Ливане: более половины мест в законодательном собрании получила проиранская шиитская "Партия Аллаха" ("Хизбалла").

По оценке Reuters, блок "Хизбаллы" (включая шиитское движение "Амаль" и христианское "Свободное патриотическое движение") получил не менее 67 из 128 мест в парламенте. В этот блок также входят несколько менее влиятельных организаций и "независимых" депутатов.

В целом, как отмечает издание National, после выборов в ливанском парламенте значительно увеличится представительство антиизраильских сил.

При этом блок нынешнего "просаудовского" и "прозападного" премьер-министра Саада Харири остается крупнейшим суннитским блоком в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство.

Учитывая фактическую победу "Хизбаллы" на выборах, формирование правительства может стать длительным и сложным процессом.

Явка на выборах составила 49,2% (на предыдущих парламентских выборах в Ливане, проходивших девять лет назад, явка была около 54%).

На 128 депутатских мандатов претендовали 975 кандидатов, в их числе 111 женщин.

Ливанские СМИ отмечают, что от блока "Хизбаллы" в парламент прошел отставной генерал, бывший начальник ливанской разведки Джамиль ас-Саид, близкий друг президента Сирии Башара Асада. В период "сирийского господства" он считался одним из самых влиятельных людей в Ливане.

Противники "Хизбаллы" заявляли, что ее победа на выборах принесет Ирану региональную гегемонию, позволив ему выйти к Средиземному морю. Директор ливанского Вакфа Мухаммад Анис аль-Ардити призывал суннитов не допустить, чтобы Бейрут стал четвертой завоеванной иранцами арабской столицей – вместе с Багдадом, Дамаском и Саной.

Выборы в Ливане должны были состояться еще в 2013 году. Однако в условиях наплыва беженцев из Сирии, неспособности избрать президента на протяжении более чем двух лет и угрозы оказаться втянутыми в сирийскую гражданскую войну депутаты предпочли раз за разом продлевать свои полномочия. Они опасались, что выборы приведут к резкой дестабилизации ситуации.

Напомним, что "Хизбалла", с 2011 года активно участвующая в сирийской гражданской войне на стороне Асада, считается террористической организацией в Израиле, США, Канаде, а также во многих арабских странах. Боевое крыло этой организации признается террористической группировкой в Великобритании, Австралии и Европейском Союзе.





