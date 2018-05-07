Лидер "Хизбаллы" объявил о победе на выборах в Ливане

Вечером в понедельник, 7 мая, генеральный секретарь шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла") Сайэд Насралла объявил о "политической и моральной победе" своего блока на парламентских выборах в Ливане.

В телеобращении к нации Насралла сказал, что "Хизбалла" достигла поставленных целей, и поблагодарил центральную избирательную комиссию за оперативное проведение выборов в стране.

"Проведение выборов является важным национальным достижением, особенно после девяти лет ожидания и восстановления парламента", – сказал Насралла, поблагодаривший президента Ливана Мишеля Ауна, ливанское правительство и ливанский народ за вклад в проведение выборов.

В своей речи лидер "Хизбаллы" подчеркнул, что он внимательно следит за происходящим в Иране и в Газе, и слышит угрозы израильтян. Насралла заявил, что не может предсказать развития событий в противостоянии с Израилем, но уверен, что "нельзя упускать время" после победы на выборах.

Насралла объявил, что продолжит поддерживать "сопротивление" (то есть вооруженную борьбу против Израиля).

На момент выступления Насраллы ЦИК Ливана еще не объявил окончательные результаты выборов, прошедших 6 мая 2018 года, впервые за последние девять лет.

По предварительным данным, блок "Хизбаллы" (включая шиитское движение "Амаль" и христианское "Свободное патриотическое движение") получил не менее 67 из 128 мест в парламенте.

Как отмечало издание National, после выборов в ливанском парламенте значительно увеличится представительство антиизраильских сил.

При этом блок нынешнего "просаудовского" и "прозападного" премьер-министра Саада Харири получил только 21 мандат (ранее у него было 33 депутатских места). Тем не менее, именно Харири будет формировать правительство Ливана, так как возглавляет крупнейший суннитский блок в парламенте.

При таком раскладе формирование правительства может стать длительным и сложным процессом.

Явка на выборах составила 49,2% (на предыдущих парламентских выборах в Ливане, проходивших девять лет назад, явка была около 54%).

На 128 депутатских мандатов претендовали 975 кандидатов, в их числе 111 женщин.

Ливанские СМИ отмечают, что от блока "Хизбаллы" в парламент прошел отставной генерал, бывший начальник ливанской разведки Джамиль ас-Саид, близкий друг президента Сирии Башара Асада. В период "сирийского господства" он считался одним из самых влиятельных людей в Ливане.

Противники "Хизбаллы" заявляли, что ее победа на выборах принесет Ирану региональную гегемонию, позволив ему выйти к Средиземному морю. Директор ливанского Вакфа Мухаммад Анис аль-Ардити призывал суннитов не допустить, чтобы Бейрут стал четвертой завоеванной иранцами арабской столицей – вместе с Багдадом, Дамаском и Саной.

Выборы в Ливане должны были состояться еще в 2013 году. Однако в условиях наплыва беженцев из Сирии, неспособности избрать президента на протяжении более чем двух лет и угрозы оказаться втянутыми в сирийскую гражданскую войну депутаты предпочли раз за разом продлевать свои полномочия. Они опасались, что выборы приведут к резкой дестабилизации ситуации.

Напомним, что "Хизбалла", с 2011 года активно участвующая в сирийской гражданской войне на стороне Асада, считается террористической организацией в Израиле, США, Канаде, а также во многих арабских странах. Боевое крыло этой организации признается террористической группировкой в Великобритании, Австралии и Европейском Союзе.

Руководство "Хизбаллы" заявляет, что боевое крыло этой организации является одной из главных сил, противостоявших террористам из "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в Сирии. "Партия Аллаха" объявляет себя борцом с терроризмом на Ближнем Востоке и обвиняет Израиль в поддержке экстремистских сил в регионе.





