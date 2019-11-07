"Возможен прорыв": обогащение урана в Иране достигло уровня, предшествовавшего договору

Пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что уровень обогащения урана уже достиг уровня, существовавшего до подписания в 2015 году Венских соглашений. Это заявление было сделано на специальной сессии МАГАТЭ, посвященной иранским ядерным разработкам.

Как передает агентство IRNA, Камальванди сообщил Международному агентству по атомной энергии, что в общей сложности Иран располагает 2.600 центрифугами и собирается довести это число до 3.000.

Он подчеркнул, что стремительному прогрессу способствуют более совершенные, чем до подписания соглашений, центрифуги. Работа над их усовершенствованием продолжалась в последние годы. Отметим, что возможность усовершенствовать ядерную инфраструктуру была одним из главных недостатков Венских соглашений.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество усилить давление на Иран. Он выразил опасение, что режим аятолл готовится к возиожному прорыву в ядерных технологиях, и использует это для шантажа. "США не позволят, чтобы шантаж сработал", - добавил он.

"Все государства мира должны отвергнуть ядерный шантаж и сделать действенные шаги для усиления давления. Продолжающиеся провокации Ирана в ядерной области требуют таких действий", - заявил государственный секретарь.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на комбинате в Фордо, что фактически означало начало четвертого этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках ядерной сделки. Глава иранского агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщал, что на объекте в Фордо начнется обогащение урана до 5%.

25 сентября МАГАТЭ провело на ядерных объектах инспекцию, в ходе которой было установлено, что каскады центрифуг уже запущены или готовы к запуску. С помощью новых центрифуг Иран получает возможность обогащать уран до 20 процентов и выше при разрешенных 3,67 процента.





