Reuters: в Стамбуле убит оппозиционный саудовский журналист

Власти Турции полагают, что известный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а затем его тело вывезли из здания дипмиссии, передает агентство Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

Согласно указанным источникам, расследуется версия о преднамеренном убийстве и попытке скрыть следы преступления.

Представитель саудовского консульства заявил, что обвинения необоснованны. Тот же источник сообщил, что 6 октября в Стамбул прибыла группа следователей из Саудовской Аравии для участия в расследовании обстоятельств исчезновения Хашогги.

Официально Турция не подтверждает информацию об убийстве Хашогги и заявляет, что ведутся поиски журналиста.

2 октября издание The Washington Post сообщило, что после посещения здания генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле исчез известный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, писавший для этого американского издания. Об исчезновении Хашогги заявила Турецко-арабская ассоциация журналистов.

Невеста Джамаля Хашогги рассказала турецкому агентству Аnadolu, что ее жениха пригласили в консульство для оформления документов, при этом ее охрана не пропустила. Примерно через пять часов к ней вышел сотрудник консульства и заявил, что Хашогги ушел и ждать его не нужно. Женщина говорит, что Хашогги предполагал, что его могут задержать, и просил в таком случае известить о происшедшем власти Турции и Турецко-арабскую ассоциацию журналистов.

Джамаль Хашогги, генеральный директор канала Al Arab News, сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. В частности, в 2015 году выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят" публиковала его статью "Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу?" В этой статье, написанной в очень резком тоне, была, например, такая фраза: "Путин глуп, жесток, и ему нельзя доверять". Хашогги тогда заявлял, что три ближневосточные страны – Саудовская Аравия, Турция и Катар – мешают путинскому господству "в регионе, расположенном от Крыма до Сирии".

Отметим также, что Джамаль Хашогги приходится кузеном Аднану Хашогги – торговцу оружием, одному из богатейших людей в мире, умершему в 2017 году.





