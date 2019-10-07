СМИ: Трамп предал курдов, Саудовская Аравия и Израиль это осознают

США начали вывод войск из прилегающих к турецкой границе районов северо-восточной Сирии, освобождая эту территорию для турецких войск. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в приграничной области будет создана зона безопасности.

Тем самым американцы оставили один на один с турками своих союзников – отряды курдской самообороны. Эти подразделения сыграли ключевую роль в победе над террористической группировкой "Исламское государство", однако официальная Анкара считает их террористами. Одна из целей зоны безопасности – положить конец влиянию курдов.

Два месяца назад министр обороны США Марк Эспер назвал неприемлемым решение Турции о проведении военной операции на северо-востоке Сирии. "Мы предотвратим эти односторонние вылазки, которые повредят общим интересам Турции, США и Сирийских демократических сил в Северной Сирии", - заявил он.

Однако в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома, и дающем зеленый свет турецкой операции, курды не упоминаются вообще. "После того, как американские войска одержали победу над местным халифатом ИГ, американские военнослужащие больше не будут находиться в непосредственной близости от района военных действий", - говорится в нем.

Курдское военное командование осудило решение США о выводе войск. Курды обвиняют американских союзников в том, что они бросили их на произвол судьбы, оставив один на один с турками: "Американцы воткнули нож нам в спину". Многие аналитики также квалифицируют действия США как предательство.

"Курдам придется искать взаимопонимания с режимом Асада. Но как Саудовская Аравия, так и Израиль все сильнее отдают себе отчет: жесткая риторика президента США Дональда Трампа почти никогда не приводит к жестким действиям", - отмечает обозреватель BBC Джонатан Маркус.





