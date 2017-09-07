В ОАЭ начато производство "Барби", цитирующей Коран

Дубайская предпринимательница Самира Амарир долго не могла найти для своей двухлетней дочки Дженны куклу, которая соответствует нормам ислама. Американская Барби на эту роль явно не подходила.

Амарир решила проблему, начав производство мусульманского аналога знаменитой американки. Кукла, также получившая имя Дженна, может цитировать четыре стиха из Корана, ее голова укрыта хиджабом. Одета Дженна в абайю, скрывающую все тело.

"Для меня было очень важным, чтобы моя дочка получила куклу, в которой смогла бы узнать себя. Или, по крайней мере, узнать свою мать", - цитирует предпринимательницу сайт Emirates Woman.

Издание также отмечает, что игрушек на тему ислама производится очень мало, и мусульманским матерям приходится решать проблему самостоятельно. Так, одна предприимчивая жительница Питсбурга делала кукольные хиджабы из настоящих и продавала их через интернет.