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Ближний Восток

Правительство Египта утвердило атомное соглашение с Россией

время публикации: 10:37 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати фото
Правительство Египта утвердило атомное соглашение с Россией

Премьер-министр Египта Шариф Исмаил сообщил, что правительство утвердило российско-египетское соглашение о возведении атомной электростанции в Дабаа, в окрестностях Александрии.

Документ передан в Государственный совет, который, как ожидается также его утвердит. "Первый камень будет заложен очень скоро", - обещал Исмаил.

О том, что согласование всех деталей соглашения завершено, 4 сентября сообщил президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси. Он пригласил своего российского коллегу Владимира Путина принять участие в церемонии закладки первого камня.

В соответствии с соглашением, на АЭС, возводимой корпорацией «Росатом», будет четыре энергоблока по 1,2 ГВт. Россия предоставит ссуду в размере 25 миллиардов долларов, что составляет около 85% сметной стоимости проекта.

"Строительство АЭС приведет к значительному сближению России и Египта в политической, экономической и туристической областях. Это только часть рассчитанной на 50 лет программы по обеспечению растущих потребностей Египта в электроэнергии", - заявил глава парламентского комитета по промышленности Талаль аль-Савиди.

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