Лидер ХАМАСа: "Мы готовы к перемирию в обмен на снятие блокады"

Лидер ХАМАСа на Западном Берегу Хасан Юсеф заявил в интервью газете Jerusalem Post, что группировка будет готова установить долгосрочное перемирие с Израилем в обмен на снятие блокады сектора Газы.

Он подчеркнул, что население Газы имеет право жить как все нормальные люди. Это означает свободу передвижения и возможность доставки в сектор товаров. Хасан Юсеф также отметил, что на слово ХАМАСа можно положиться.

По его словам, после окончания "войны 2014 года" группировка прекратила ракетные обстрелы израильской территории. Главарь террористов добавил, что это не только стратегический интерес, но и демонстрация готовности соблюдать соглашения.

Юсеф недавно завершил отбывать административный арест, продолжавшийся 22 месяца и вернулся в Битунию, расположенную в окрестностях Рамаллы.

Напомним, что старший сын главаря ХАМАСа Мусаб Хасан Юсеф, известный как "зеленый принц", был завербован израильскими спецслужбами. Он сыграл ключевую роль в предотвращении значительного числа терактов.