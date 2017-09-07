7 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:18
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:39 Глава палестинского радио "Свобода" вышел на волю
10:37 Правительство Египта утвердило атомное соглашение с Россией
10:25 Командование армии Сирии: ВВС Израиля атаковали объект около Масьяфа из воздушного пространства Ливана
09:46 Лидер ХАМАСа: "Мы готовы к перемирию в обмен на снятие блокады"
09:19 Эксперт Чарльз Листер: Израиль уничтожил в Сирии предприятие "Аль-Тала"
08:38 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 7 сентября
07:22 СМИ: ЦАХАЛ уничтожил в Сирии предприятие по созданию химоружия
15:50 ООН обвиняет Асада в применении зарина: "Версия России несостоятельна"
14:40 Командование российских войск отчиталось об уничтожении 1.200 джихадистов
13:52 Объявлена дата открытия Лувра Абу-Даби, экспозиция обойдется без наготы
Ближний Восток

Лидер ХАМАСа: "Мы готовы к перемирию в обмен на снятие блокады"

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 10:14 блог версия для печати фото
Лидер ХАМАСа: "Мы готовы к перемирию в обмен на снятие блокады"

Лидер ХАМАСа на Западном Берегу Хасан Юсеф заявил в интервью газете Jerusalem Post, что группировка будет готова установить долгосрочное перемирие с Израилем в обмен на снятие блокады сектора Газы.

Он подчеркнул, что население Газы имеет право жить как все нормальные люди. Это означает свободу передвижения и возможность доставки в сектор товаров. Хасан Юсеф также отметил, что на слово ХАМАСа можно положиться.

По его словам, после окончания "войны 2014 года" группировка прекратила ракетные обстрелы израильской территории. Главарь террористов добавил, что это не только стратегический интерес, но и демонстрация готовности соблюдать соглашения.

Юсеф недавно завершил отбывать административный арест, продолжавшийся 22 месяца и вернулся в Битунию, расположенную в окрестностях Рамаллы.

Напомним, что старший сын главаря ХАМАСа Мусаб Хасан Юсеф, известный как "зеленый принц", был завербован израильскими спецслужбами. Он сыграл ключевую роль в предотвращении значительного числа терактов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 августа 2017 г.
Спецслужбы ХАМАСа арестовали командиров "Комитетов народного сопротивления" в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 марта 2016 г.
Перемирие между Израилем и ХАМАСом под угрозой срыва







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017