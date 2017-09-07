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Ближний Восток

"Хизбалла" и ХАМАС осудили воздушный удар по военному объекту в Сирии

время публикации: 17:59 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
"Хизбалла" и ХАМАС осудили воздушный удар по военному объекту в Сирии

Руководство ливанской шиитской террористической организации "Партия Аллаха" ("Хизбалла"), являющейся союзником режима Башара Асада, резко осудило действия "сионистского врага" в Сирии, поддержав заявление командования сирийской армии о том, что атака на военный объект в районе Масьяфа была попыткой Израиля оказать поддержку террористам из "Исламского государства", которые терпят поражения на всех фронтах в течение последних месяцев.

Заявление руководства палестинской суннитской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) в Газе было не столь категоричным. ХАМАС заявил, что осуждает "любую агрессию против арабской мусульманской страны".

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало реакцию командования сирийской армии на сообщения об авиаударе по военному объекту в провинции Хама. В официальном комментарии сказано, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту около Масьяфа "в отчаянной попытке поднять моральный дух террористов уничтоженной организации "Исламское государство"". Командование армии Асада заявляет, что израильские самолеты выпустили несколько ракет по цели из воздушного пространства Ливана 7 сентября в 2:42 ночи. В результате авиаудара погибли два человека, причинен существенный ущерб, пишет SANA. Сирийские военные заявляют, что эта атака будет иметь серьезные последствия. Дамаск не называет объект, который подвергся атаке.

Ранее сообщалось, что речь идет о предприятии "Аль-Тала", где разрабатывалось химическое оружие.

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