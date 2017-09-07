Эксперт Чарльз Листер: Израиль уничтожил в Сирии предприятие "Аль-Тала"

Одним из первых об израильском авиаударе по химическому предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии.

Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 7 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что израильские ВВС разбомбили в окрестностях города Масьяф в западной Сирии предприятие, на котором разрабатывалось химическое оружие.

Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC).

Сведений о пострадавших и зоне заражения в результате авиаудара пока не поступало.

Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года.

Министерство обороны Израиля не комментирует данную информацию. Дамаск и сирийские государственные СМИ также не публикуют никаких комментариев.

Масьяф расположен в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.

Напомним, что 10 лет назад, 5 сентября 2007 года, израильские ВВС уничтожили в Сирии строившийся ядерный реактор. Факт проведения этой операции позже был подтвержден.

30 января 2016 года был атакован центр CERS, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.





