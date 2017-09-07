7 сентября 2017 г.
последняя новость: 09:34
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:19 Эксперт Чарльз Листер: Израиль уничтожил в Сирии предприятие "Аль-Тала"
08:38 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 7 сентября
07:22 СМИ: ЦАХАЛ уничтожил в Сирии предприятие по созданию химоружия
15:50 ООН обвиняет Асада в применении зарина: "Версия России несостоятельна"
14:40 Командование российских войск отчиталось об уничтожении 1.200 джихадистов
13:52 Объявлена дата открытия Лувра Абу-Даби, экспозиция обойдется без наготы
11:36 Египет опасается израильской, турецкой и иранской экспансии в Африке
11:02 В Турции ликвидирован террорист, пытавшийся взорвать здание разведки
10:23 Турция обвинила американского пастора в шпионаже
07:06 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 сентября
Ближний Восток

Эксперт Чарльз Листер: Израиль уничтожил в Сирии предприятие "Аль-Тала"

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
Эксперт Чарльз Листер: Израиль уничтожил в Сирии предприятие "Аль-Тала"

Одним из первых об израильском авиаударе по химическому предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии.

Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 7 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что израильские ВВС разбомбили в окрестностях города Масьяф в западной Сирии предприятие, на котором разрабатывалось химическое оружие.

Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC).

Сведений о пострадавших и зоне заражения в результате авиаудара пока не поступало.

Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года.

Министерство обороны Израиля не комментирует данную информацию. Дамаск и сирийские государственные СМИ также не публикуют никаких комментариев.

Масьяф расположен в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.

Напомним, что 10 лет назад, 5 сентября 2007 года, израильские ВВС уничтожили в Сирии строившийся ядерный реактор. Факт проведения этой операции позже был подтвержден.

30 января 2016 года был атакован центр CERS, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 сентября 2017 г.
СМИ: ЦАХАЛ уничтожил в Сирии предприятие по созданию химоружия







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017