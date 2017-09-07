Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 7 сентября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 7 сентября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

08:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 14 палестинских арабов, 13 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Абу Дисе был найден тайник, в котором хранилась автоматическая винтовка М-16, в ходе операции в Рамалле был найден и конфискован пистолет.