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Ближний Восток

Глава палестинского радио "Свобода" вышел на волю

время публикации: 11:39 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
Айман аль-Кауасмэ (справа)

Служба превентивной безопасности Палестинской национальной администрации освободила директора хевронской радиостанции "Аль-Хурия" Аймана аль-Кауасмэ. Журналист, арестованный за критику властей ПНА, провел за решеткой три дня.

Аль-Кауасмэ был арестован после публичного заявления о нелегитимности правления Аббаса и о необходимости свержения правительства Рами Хамдаллы, а также о том, что "истинным раисом" является Маруан Баргути, отбывающий пожизненное заключение в израильской тюрьме.

"Это не имеет никакого отношения к подстрекательству. Мы хотим донести до политиков и чиновников то, чем живут простые люди. Мы пытаемся стать голосом безголосых. Именно поэтому нас атакуют и преследуют", - заявлял он.

На следующий день после ареста директора радиостанции, название которой переводится как "свобода", был арестован палестинский правозащитник Исса Амро, выступивший в защиту журналиста. В тюрьме он объявил голодовку.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 сентября 2017 г.
Палестинские спецслужбы арестовали одного из основателей хевронской радиостанции "Свобода"







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