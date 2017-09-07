Глава палестинского радио "Свобода" вышел на волю

Служба превентивной безопасности Палестинской национальной администрации освободила директора хевронской радиостанции "Аль-Хурия" Аймана аль-Кауасмэ. Журналист, арестованный за критику властей ПНА, провел за решеткой три дня.

Аль-Кауасмэ был арестован после публичного заявления о нелегитимности правления Аббаса и о необходимости свержения правительства Рами Хамдаллы, а также о том, что "истинным раисом" является Маруан Баргути, отбывающий пожизненное заключение в израильской тюрьме.

"Это не имеет никакого отношения к подстрекательству. Мы хотим донести до политиков и чиновников то, чем живут простые люди. Мы пытаемся стать голосом безголосых. Именно поэтому нас атакуют и преследуют", - заявлял он.

На следующий день после ареста директора радиостанции, название которой переводится как "свобода", был арестован палестинский правозащитник Исса Амро, выступивший в защиту журналиста. В тюрьме он объявил голодовку.