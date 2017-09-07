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Ближний Восток

Дональд в тигровом халате: опубликован список саудовских подарков Трампу

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Министр обороны Саудовской Аравии и Дональд Трамп

В ходе визита в Саудовскую Аравию в мае 2017 года президент США Дональд Трамп получил от принимающей стороны 83 подарка. Список был получен сайтом Daily Beast в государственном департаменте США на основе закона о свободе информации.

В списке – 83 наименования. Президенту был передан целый арсенал холодного оружия, в том числе – серебряный кинжал с инкрустированной жемчугом рукояткой.

Больше всего среди подарков предметов одежды: традиционных арабских костюмов с перевязями для оружия, рубашек, пиджаков. Есть также две пары кожаных сандалий и несколько халатов, в том числе – отделанные мехом тигра и гепарда. Не забыты и головные платки.

Узнать, что именно ему подарили, Трамп сможет из книги, посвященной саудовскому национальному костюму. Есть также коробки с детскими книгами, копия конституции Кувейта и одеяла – на случай, что президент любит читать в кровати.

Вершиной коллекции стали портрет Дональда Трампа и живописное полотно с изображением саудовских женщин. Daily Beast напоминает, что в ходе предвыборной борьбы Трамп регулярно напоминал о связях Хиллари Клинтон с Саудовской Аравией – страной, где женщины лишены каких-либо прав.

Следует добавить, что в соответствии с протоколом, президент должен передать дорогие подарки в Национальный архив США. Однако он имеет право оставить их у себя – заплатив рыночную стоимость подарков из своего кармана.



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