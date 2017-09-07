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Ближний Восток

Командование армии Сирии: ВВС Израиля атаковали объект около Масьяфа из воздушного пространства Ливана

время публикации: 10:25 | последнее обновление: 11:32 блог версия для печати фото
Командование армии Сирии: ВВС Израиля атаковали объект около Масьяфа из воздушного пространства Ливана

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало реакцию командования сирийской армии на сообщения об авиаударе по военному объекту в провинции Хама.

В официальном комментарии сказано, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту около Масьяфа "в отчаянной попытке поднять моральный дух террористов уничтоженной организации "Исламское государство"".

Командовании армии Асада заявляет, что израильские самолеты выпустили несколько ракет по цели из воздушного пространства Ливана 7 сентября в 2:42 ночи. В результате авиаудара погибли два человека, причинен существенный ущерб, пишет SANA.

Сирийские военные заявляют, что эта атака будет иметь серьезные последствия.

Дамаск не называет объект, который подвергся атаке.

Ранее сообщалось, что речь идет о предприятии "Аль-Тала", где разрабатывалось химическое оружие.

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