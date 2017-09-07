Де Мистура призвал сирийскую оппозицию смириться с поражением

Специальный представитель ООН по урегулированию ситуации в Сирии Стаффан де Мистура призвал сирийскую оппозицию примириться с мыслью, что она не смогла одержать верх в конфликте, начавшемся в 2011 году.

Де Мистура дал понять, что усилия международного сообщества по уничтожению "Исламского государства" привели к тому, что война подходит к концу. На вопрос, победил ли режим Башара Асада, эмиссар отметил, что, несмотря на достижения правительственных войск, в этой войне нет победителей.

"Победой станет только длительное политическое урегулирование. Иначе, не дай бог, мы станем свидетелями множества партизанских конфликтов, что не позволит начать восстанавление Сирии", - сказал он.

Добавим, что ООН практически устранилась от урегулирования сирийского конфликта. Фактически, функции международной организации перешли к Астанинской тройке в составе России, Турции и Ирана.

14-15 сентября в столице Казахстана состоится очередной раунд переговоров по Сирии. Он пройдет на фоне серьезных успехов правительственных войск, действующих при поддержке российских ВВС и иранских военных инструкторов.