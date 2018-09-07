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Ближний Восток

"Возвращение, несмотря на Трампа". На границе Газы начался очередной "марш"

время публикации: 7 сентября 2018 г., 18:14 | последнее обновление: 7 сентября 2018 г., 19:38 блог версия для печати фото
"Возвращение, несмотря на Трампа". На границе Газы начался очередной "марш"
"Возвращение, несмотря на Трампа". На границе Газы начался очередной "марш"

В пятницу, 7 сентября, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", на этот раз проходящий под лозунгом: "Возвращение, несмотря на Трампа".

По данным палестинских СМИ, во второй половине дня для участия в акции к границе газы пришли тысячи арабов. Участники беспорядков швыряют камни и жгут покрышки. Кроме того, в ходе "марша" были сожжены чучела, символизирующие Либермана, Нетаниягу и Трампа.

Как сообщает сайт "Мако", в акции принимают участие около тысячи палестинцев; зафиксированы пять очагов беспорядков. Возле двух из них палестинцами были предприняты попытки причинить ущерб разделительным сооружениям.

Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих в южной части сектора был убит 17-летний палестинец. По состоянию на 19:00, пострадали 210 участников беспорядков; 70 из них получили огнестрельные ранения.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует происходящее на границе с сектором Газы.

Накануне источники в секторе Газы сообщили, что ХАМАС отозвал своих "охранников" от забора безопасности на границе с Израилем. Во время последних "маршей возвращения" полиция ХАМАС отвечала за то, чтобы никто из участников не пронес оружие к границе с Израилем.

Также ХАМАС дал разрешение на возобновление запусков "огненных" шаров. Это стало ответом на срыв переговоров о долгосрочном прекращении огня, которые ХАМАС вел с Израилем при посредничестве Египта. Ранее глава администрации ХАМАСа в секторе Газы Яхья Сануар сообщил, что власти сектора использовали "марши возвращения" для того, чтобы снизить напряженность в самой Газе. Он также обвинил "некоторые фракции" в нагнетании этой напряженности с целью ослабить ХАМАС.



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