18+
12 сентября 2018 г.
последняя новость: 03:26
Деньги не за кровь
Идлиб влияет на стратегию Трампа
Паломничество и преступность
Ответы на еврейский опрос
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:26 Самодельная бомба взорвалась рядом с базой МАГАВ: ведется розыск виновника
18:09 Риад аль-Малики обвиняет президента США в нарушении международных законов
19:17 Лодки из Газы, направлявшиеся к побережью Израиля, были остановлены ЦАХАЛ
18:12 Беспорядки на границе сектора Газа
14:18 Bild: Германия может принять участие в атаке против Асада в случае применения химоружия
10:28 В Стамбуле по подозрению в участии в заговоре арестованы десятки военных
06:29 WSJ: США готовы к новому массированному удару по военным объектам в Сирии
21:17 Рамалла пообещала оказать финансовую поддержку больницам Восточного Иерусалима
20:21 Россия обвинила США в использовании фосфорных боеприпасов в Сирии
18:15 Глава МИДа Ирана поздравил евреев с Новым годом
Ближний Восток

WP: Трамп согласился с новой стратегией по Сирии

время публикации: 7 сентября 2018 г., 08:31 | последнее обновление: 7 сентября 2018 г., 09:01 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу
Владимир Путин и Башар Асад
В публикации отмечается, что новая стратегия может привести к прямой конфронтации с Ираном и, возможно, с Россией

Американское издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте сообщает, что президент США Дональд Трамп, еще пять месяцев назад заявлявший о намерении "уйти" из Сирии, согласился с новой стратегией, в соответствии с которой военные и дипломатические усилия по урегулированию ситуации в этой стране будут активизированы.

Автор публикации Карен ДеЮнг пишет, что Вашингтон намерен добиваться полного вывода иранских вооруженных сил из Сирии и создания в этом государстве правительства, которое устраивало бы и народ Сирии, и международное сообщество.

Дипломат Джеймс Джеффри, представитель госсекретаря США Майка Помпео по проблемам Сирии, сообщил, что в настоящее время в этой ближневосточной стране дислоцированы примерно 2200 американских военных. В основном, они действуют на востоке Сирии, где еще есть очаги сопротивления боевиков "Исламского государства". Ранее предполагалось, что до конца 2018 года американские военные покинут Сирию, но, судя по всему, этого не произойдет.

В публикации отмечается, что новая стратегия может привести к прямой конфронтации с Ираном и, возможно, с Россией. Упоминаются и удары израильской армии по иранским объектам в Сирии.

Напомним, что Израиль настаивает на полном выводе иранских вооруженных сил из Сирии. Россия давала гарантии, что иранские военные, боевики "Хизбаллы" и других проиранских милиций в Сирии, будут "отодвинуты" от границы с Израилем не менее чем на 100 км. По всей видимости, США поддержат Израиль в требовании удалить из Сирии все иранские силы.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" на этой неделе писала, что вслед за Россией, США начали концентрировать военные корабли вблизи сирийских берегов. Высказывалось предположение, что американцы готовятся к новому этапу вооруженной конфронтации.

В течение последнего года сирийская оппозиция неоднократно сообщала об ударах американской армии по иранским военным и проиранским милициям на юго-востоке Сирии, в основном около американской базы в районе Ат-Танф. Согласно этим источникам, среди иранцев были убитые и раненые. Сведений о потерях американцев в ходе противостояния с иранцами в Сирии не поступало.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 6 сентября 2018 г.
США готовятся к конфронтации с Россией в Сирии. Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // Пресса // 6 сентября 2018 г.
Западные СМИ: Решение об исходе сирийской войны будет принято в Москве, а не в смартфоне Трампа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 сентября 2018 г.
СМИ: атакуя иранские военные объекты в Сирии, Израиль применил крылатые ракеты
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2018 г.
Трамп отрицает, что обсуждал с главой Пентагона организацию покушения на Башара Асада
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 сентября 2018 г.
В новой книге о Трампе утверждается, что он обсуждал возможность ликвидации Башара Асада
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 сентября 2018 г.
СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 сентября 2018 г.
Трамп предупреждает Сирию, Россию и Иран: "В провинции Идлиб могут погибнуть сотни тысяч людей"





  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 сентября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018