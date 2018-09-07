WP: Трамп согласился с новой стратегией по Сирии

Американское издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте сообщает, что президент США Дональд Трамп, еще пять месяцев назад заявлявший о намерении "уйти" из Сирии, согласился с новой стратегией, в соответствии с которой военные и дипломатические усилия по урегулированию ситуации в этой стране будут активизированы.

Автор публикации Карен ДеЮнг пишет, что Вашингтон намерен добиваться полного вывода иранских вооруженных сил из Сирии и создания в этом государстве правительства, которое устраивало бы и народ Сирии, и международное сообщество.

Дипломат Джеймс Джеффри, представитель госсекретаря США Майка Помпео по проблемам Сирии, сообщил, что в настоящее время в этой ближневосточной стране дислоцированы примерно 2200 американских военных. В основном, они действуют на востоке Сирии, где еще есть очаги сопротивления боевиков "Исламского государства". Ранее предполагалось, что до конца 2018 года американские военные покинут Сирию, но, судя по всему, этого не произойдет.

В публикации отмечается, что новая стратегия может привести к прямой конфронтации с Ираном и, возможно, с Россией. Упоминаются и удары израильской армии по иранским объектам в Сирии.

Напомним, что Израиль настаивает на полном выводе иранских вооруженных сил из Сирии. Россия давала гарантии, что иранские военные, боевики "Хизбаллы" и других проиранских милиций в Сирии, будут "отодвинуты" от границы с Израилем не менее чем на 100 км. По всей видимости, США поддержат Израиль в требовании удалить из Сирии все иранские силы.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" на этой неделе писала, что вслед за Россией, США начали концентрировать военные корабли вблизи сирийских берегов. Высказывалось предположение, что американцы готовятся к новому этапу вооруженной конфронтации.

В течение последнего года сирийская оппозиция неоднократно сообщала об ударах американской армии по иранским военным и проиранским милициям на юго-востоке Сирии, в основном около американской базы в районе Ат-Танф. Согласно этим источникам, среди иранцев были убитые и раненые. Сведений о потерях американцев в ходе противостояния с иранцами в Сирии не поступало.





