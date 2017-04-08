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Ближний Восток

В результате перестрелки в лагере палестинских беженцев погибли два человека

время публикации: 16:39 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
В результате перестрелки в лагере палестинских беженцев погибли два человека

В ночь на пятницу, 7 апреля, в крупнейшем на территории Ливана лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильве вспыхнуло вооруженное столкновение между исламистами и сотрудниками палестинских сил безопасности, сообщает палестинское агенство Maan.

В результате перестрелки погибли два человека (представитель сил безопасности и член партии ФАТХ). Еще 15 человек получили ранения.

Эйн аль-Хильве (название переводится с арабского как "Сладкий источник") является крупнейшим лагерем палестинских беженцев в Ливане. В нем проживают свыше 70 тысяч человек. Ливанские силы безопасности не входят на территорию этого лагеря. Порядок здесь поддерживает местная милиция. В лагере есть несколько противоборствующих группировок, ассоциированных с ФАТХом, ХАМАСом и "Аль-Каидой".

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