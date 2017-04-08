8 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Боевики "Исламского государства" казнили около 140 мирных жителей

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:46 блог версия для печати фото
Боевики "Исламского государства" казнили около 140 мирных жителей

Террористы организации "Исламское государство" казнили не менее 140 мирных жителей, пытавшихся бежать из Мосула в районы, контролируемые иракской армией, сообщает Rudaw.

Десятки жертв "ИГ" были повешены на телеграфных столбах. Тела других террористы бросили недалеко от мест, где продолжаются бои.

Согласно исследованию Associated Press, опубликованному в августе 2016 года, в массовых захоронениях, оставленных "ИГ" на территории Ирака и Сирии, находятся останки от 5.200 до 15 тысяч человек.

Лиз Гранде, представитель миссии ООН по оказанию помощи гражданскому населению Ирака, заметила, что в настоящее время для мирных жителей одинаково опасно как оставаться в районах, контролируемых террористами, так и бежать из них.

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