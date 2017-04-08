Замминистра иностранных дел Сирии: США стремятся ослабить Сирию и помочь Израилю

Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Микдад заявил в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Миядин", что ракетный удар, нанесенный ВВС США по сирийской территории связан с провальными действиями Израиля в Сирии.

Микдад подчеркнул, что существует связь между атакой, предпринятой США, и победами, в последнее время одержанными сирийской армией. Он предупредил также арабские страны, что поддержка действий США в Сирии, выраженная ими в той или иной форме, "дорого им обойдется".

По мнению Файсала Микдада, США своими действиями поддерживает террористов, стремясь ослабить Сирию и способствовать достижению целей Израиля. Он заметил, что было бы ошибкой думать, будто бы Израиль не участвует в происходящем в Сирии.

Заместитель министра иностранных дел Сирии также обвинил Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Иорданию в том, что они сотрудничают с Израилем, поддерживая его действия, направленные против Сирии.

Микдад обрушился с критикой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его "преступником и убийцей, открывшим границы для террористов".