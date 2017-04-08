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Ближний Восток

В Газе прошла демонстрация против сокращения зарплат госслужащим

время публикации: 15:52 | последнее обновление: 16:59 блог версия для печати фото
В Газе прошла демонстрация против сокращения зарплат госслужащим

Десятки тысяч жителей сектора Газы собрались в субботу, 8 апреля, на демонстрацию протеста против решения палестинской администрации сократить на 30 процентов зарплату госслужащих этого палестинского анклава.

Демонстранты призвали премьер-министра Палестинской национальной администрации Рами Хамдаллу уйти в отставку, а главу ПНА Махмуда Аббаса – вмешаться в ситуацию.

Палестинская автономия выплачивает зарплату примерно 60 тысячам государственным служащим в секторе Газы. Сокращение зарплат является попыткой официальной Рамаллы наказать ХАМАС, отказывающийся отдавать ей процент с собранных в секторе Газы налогов.

Неделю назад Махмуд Аббас заявил, что "готов на беспрецедентные шаги" в ответ на намерение ХАМАС сформировать новый орган управления сектором Газы, который будет независим от Рамаллы и правительства национального единства.

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