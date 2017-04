Пентагон опубликовал снимки авиабазы Шайрат после ракетного удара

Министерство обороны США опубликовало спутниковые фотографии, сделанные компанией DigitalGlobe 7 апреля 2017 года, на которой показана авиабаза сирийских войск Шайрат в провинции Хомс после американского ракетного удара.

Пентагон не приводит точных данных о количестве уничтоженных самолетов и бункеров, о состоянии взлетно-посадочных полос после атаки. Не публикуются и сведения о потерях сирийской стороны. Минобороны США ограничивается публикацией спутниковых фотографий, на которых видно, что авиабазе Шайрат причинен значительный ущерб, многие бункеры сильно повреждены или полностью уничтожены.

Представитель Пентагона Райан Браун заявил CNN, что 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования сказали этому телеканалу, что в результате ракетного удара ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС.

По оценке специалистов ImageSat International, детально изучивших спутниковые снимки, на авиабазе Шайрат были поражены, по меньшей мере, 44 цели (некоторые из них, по всей видимости, – неоднократно).

В американском оборонном ведомстве подчеркивают, что были приняты меры для того, чтобы минимизировать человеческие жертвы. Кроме того, отмечается, что не наносились удары по объектам, где могли храниться арсеналы химического оружия.

В социальных сетях распространяются фотографии и видеозаписи, которые сделали российские военные, прибывшие на авиабазу Шайрат после ракетного удара для оценки причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат, расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Удар стал реакцией на авиаудар сирийской авиации по району Хан Шейхун в провинции Идлиб, в результате которого и вследствие химического заражения, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, в их числе 27 детей, еще 545 человек были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами.

Авиабаза Шайрат была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб.

Перед ракетным ударом по Шайрату власти США предупредили о готовящейся операции возмездия не только партнеров по NATO и Израиль, но также Россию, поскольку Шайрат использовали в качестве вспомогательной базы и российские военные. Москва уведомила Дамаск, и, как утверждает командование армии Сирии, почти все самолеты успели покинуть авиабазу до нанесения удара. При этом на момент ракетного удара на базе оставались самолеты – идет ли речь о неисправных машинах или нет, неизвестно. Не была проведена и полная эвакуация личного состава.

Данные об эффективности и последствиях американского массированного ракетного удара противоречивы.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в Москве заявил, что только 23 ракеты из 59 долетели до сирийской авиабазы Шайрат. "Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", – сказал Конашенков, ссылаясь на данные российских средств объективного контроля.

Новостной сайт "Аль-Масдар" (ОАЭ) со ссылкой на собственные источники сообщал, что в результате массированного ракетного удара американских ВМС по авиабазе Шайрат были уничтожены или сильно повреждены не менее 15 сирийских военных самолетов. Ливанское ТВ передавало, что уничтожены девять сирийских самолетов.

Известно, что ракеты поразили топливные резервуары на базе Шайрат. Возникшие пожары не могли потушить в течение многих часов.

Генштаб армии Сирии сообщения о причиненном ущербе не комментирует.

Командование сирийской армии сначала заявляло о трех, потом о шести погибших, не уточняя идет ли речь о военных или гражданских лицах. Затем государственным сирийским агентством SANA была распространена информация о гибели девяти человек, в их числе четырех детей. Новостной сайт "Аль-Масдар" (ОАЭ) писал, что погибли шестеро военнослужащих, среди которых есть не только сирийцы. Достоверность всех публиковавшихся сведений о потерях сомнительна.

