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Ближний Восток

Проникшие из Газы арабы предприняли попытку теракта на границе

время публикации: 8 апреля 2018 г., 22:43 | последнее обновление: 8 апреля 2018 г., 22:59 блог версия для печати фото
Проникшие из Газы арабы предприняли попытку теракта на границе
Проникшие из Газы арабы предприняли попытку теракта на границе

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в воскресенье, 8 апреля, трое террористов из сектора Газы при пересечении заградительного сооружения, установили на территории Израиля два взрывных устройства.

В сообщении пресс-службы подчеркивается: "Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любым попыткам нанести ущерб военной или оборонительной инфраструктуре, и не позволит превратить приграничную территорию в зону боевых действий".

Кроме того, военные напоминают, что ХАМАС несет ответственность за любые происшествия и их последствия в секторе Газы.

Около 17:00 на севере сектора Газы была зафиксирована попытка проникновения в Израиль. Трое предполагаемых террористов преодолели заградительное сооружение. После того, как военнослужащие открыли огонь в их сторону, нарушители границы вернулись в сектор Газы.

Палестинские источники сообщали, что сектор Газы был обстрелян из танков. В результате этого обстрела были ранены четыре человека.



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