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Ближний Восток

Боевики в Сирии заявили о 150 убитых в результате химической атаки армии Асада

время публикации: 00:54 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
В Думе (Восточная Гута, Сирия)
В Думе (Восточная Гута, Сирия)
Боевики в Сирии заявили о 150 убитых в результате химической атаки армии Асада

Группировка "Джейш аль-Ислам" заявила о применении правительственной армией Сирии химического оружия, сообщают международные информационные агентства.

По утверждению боевиков, в субботу, 7 апреля, в результате химической атаки города Дума в Восточной Гуте погибли около 150 человек, более 500 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших много женщин и детей.

Судя по сообщениям базирующейся в Лондоне сирийской правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), число жертв уточняется и может исчисляться сотнями.

Госдепартамент США выразил серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями о гибели множества людей в Думе в результате химической атаки. Информация проверяется.

При этом в Госдепе призвали власти России прекратить поддержку режима Башара Асада и содействовать деятельности международного сообщества по предотвращению в будущем "варварских химических атак".

Режим Асада отрицает факт применения химических отравляющих веществ в Восточной Гуте.

Накануне фактически было сорвано соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте. По версии сирийских властей, это произошло из-за внутренних противоречий в руководстве "Джейш аль-Ислам".

Сообщалось, что 6 апреля в результате авиаударов сирийской армии по целям в Думе погибли не менее 27 мирных граждан.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 апреля 2018 г.
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