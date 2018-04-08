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Ближний Восток

Предполагаемая химатака в Сирии: десятки погибших и раненых, США обвиняют Россию

время публикации: 12:29 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Предполагаемая химатака в Сирии: десятки погибших и раненых, США обвиняют Россию
Предполагаемая химатака в Сирии: десятки погибших и раненых, США обвиняют Россию
Предполагаемая химатака в Сирии: десятки погибших и раненых, США обвиняют Россию
ВСЕ ФОТО

Госдепартамент США заявил, что в том случае, если факт применения в Восточной Гуте химического оружия будет подтвержден, ответственными за это нападение ляжет на российские власти, сообщает Reuters.

Напомним, сирийские правозащитные и медицинские организации утверждают, что 7 апреля сирийские правительственные войска применили в городе Дума в Восточной Гуте химическое оружие.

В результате химической атаки, по данным базирующейся в США медицинской благотворительной организации The Union of Medical Relief Organizations, сотрудничающей с сирийскими больницами, погибли 70 человек.

Похожие цифры называют такие сирийские добровольческие организации как Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) и White Helmets.

При этом сообщения о химической атаке пока не были подтверждены независимыми источниками.

Режим Асада отрицает факт применения химических отравляющих веществ в Восточной Гуте.

Российское минобороны также официально заявило, что сообщения о химической атаке в Сирии являются ложными.

Накануне фактически было сорвано соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте. По версии сирийских властей, это произошло из-за внутренних противоречий в руководстве "Джейш аль-Ислам".

Сообщалось, что 6 апреля в результате авиаударов сирийской армии по целям в Думе погибли не менее 27 мирных граждан.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2018 г.
Минобороны РФ опровергает применение Асадом химического оружия
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2018 г.
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