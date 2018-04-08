Предполагаемая химатака в Сирии: десятки погибших и раненых, США обвиняют Россию

Госдепартамент США заявил, что в том случае, если факт применения в Восточной Гуте химического оружия будет подтвержден, ответственными за это нападение ляжет на российские власти, сообщает Reuters.
Напомним, сирийские правозащитные и медицинские организации утверждают, что 7 апреля сирийские правительственные войска применили в городе Дума в Восточной Гуте химическое оружие.
В результате химической атаки, по данным базирующейся в США медицинской благотворительной организации The Union of Medical Relief Organizations, сотрудничающей с сирийскими больницами, погибли 70 человек.
Похожие цифры называют такие сирийские добровольческие организации как Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) и White Helmets.
При этом сообщения о химической атаке пока не были подтверждены независимыми источниками.
Режим Асада отрицает факт применения химических отравляющих веществ в Восточной Гуте.
Российское минобороны также официально заявило, что сообщения о химической атаке в Сирии являются ложными.
Накануне фактически было сорвано соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте. По версии сирийских властей, это произошло из-за внутренних противоречий в руководстве "Джейш аль-Ислам".
Сообщалось, что 6 апреля в результате авиаударов сирийской армии по целям в Думе погибли не менее 27 мирных граждан.