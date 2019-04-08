Белый дом внес КСИР в список террористических организаций

Соединенные Штаты Америки выполнили озвученное ранее Белым домом намерение и внесли в черный список террористических организаций Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – элитное военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников великого аятоллы Хомейни.

Ранее администрация Белого дома вносила в черный список отдельных людей и некоторые подразделения КСИР, но впервые туда была зачислена целая организация, являющаяся частью вооруженных сил иностранной державы. Данное решение Вашингтона пресса расценивает как беспрецедентное. Ряд политологов предрекают, что этот шаг станет началом аналогичных акций Америки в отношении недружественных ей правительств.

Биньямин Нетаниягу через свой "твиттер" поблагодарил Дональда Трампа за решение включить Корпус стражей Исламской революции в черный список террористических организаций. "Спасибо вам дорогой друг, президент США Дональд Трамп, за то, что вы решили объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией. Спасибо за то, что вы откликнулись еще на одну мою просьбу, которая отвечает интересам моей страны и всего региона. Мы продолжим действовать вместе против иранского режима, который угрожает Израилю, США и всему миру", - написал он в своем "твиттере".

Приветствовал решение Белого дома и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который заявил, что "этот шаг ослабит возможности Ирана продвигать ядерную программу и оказывать поддержку региональному террору. Решение президента США также усилит способность Израиля бороться с иранской агрессией в Сирии и на Ближнем Востоке".

Накануне командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Али Джафари заявил, что внесение КСИР в список террористических организаций, планируемое администрацией США, не останется без ответа. "Если США совершат подобную глупость, их силы на Ближнем Востоке не будут знать покоя. Эти действия будут соответствовать доктрине, определенной нашим руководством", - цитирует его заявление телеканал PressTV.

255 депутатов иранского парламента поставили подписи под декларацией, в которой выражается полная поддержка вооруженным силам и, в частности, КСИР. "Американское руководство, поддерживающее террористические группы в регионе, пожалеет об этом глупом решении", - говорится в документе.

Ранее председатель комитета по национальной безопасности иранского парламента Хешматолла Фалахатпише сообщил, что Иран готов дать ответ на решение американской администрации объявить КСИР террористической группировкой. "Если Корпус стражей будет причислен к террористическим группировкам, мы внесем в наш террористический черный список вооруженные силы США – прямо рядом с "Исламским государством"", - написал он в социальной сети Twitter.

После того, как Вашингтон выполнил свою угрозу, глава МИД Ирана Джавад Зариф предложил президенту Хасану Роухани внести вооруженные силы США, базирующиеся на Ближнем Востоке, в список террористических организаций, об этом сообщило агентство Associated Press.

В письме, адресованном президенту Ирана, Зариф написал о том, что военные США поддерживают террористические группировки на Ближнем Востоке и сами участвуют в террористических операциях.