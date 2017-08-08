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Ближний Восток

Египет ужесточает правила выдачи продовольственных карточек

время публикации: 15:45 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
Египет ужесточает правила выдачи продовольственных карточек

Власти Египта сообщили о новых мерах по стабилизации экономики. Они включают изменения правил выдачи продовольственных карточек – для тех, кому они ранее не выдавались.

Реформа не коснется более чем 20 миллионов граждан Египта, которые уже получают карточки. Новые правила ограничивают число получателей карточек в семье. Также вводятся ограничения по доходу для желающих получать субсидированную еду.

Как сообщает министерство снабжения, одной семье будут выдаваться карточки не более, чем на четырех человек. Максимальный доход составит 1.500 египетских фунтов для работающих и 1.200 фунтов для пенсионеров.

В конце 2016 года Египет получил от Международного валютного фонда ссуду в размере 12 миллиардов долларов. Условием выдачи ссуды были жесткие меры экономии и отмена контроля за курсом валюты. В результате в ноябре 2016 года фунт потерял половину стоимости.

Ежегодно государство тратит на продовольственные субсидии 4,8 миллиарда долларов.

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