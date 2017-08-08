Шиитские ополченцы обвиняют США в гибели десятков боевиков

Действующая в Ираке шиитская группировка "Саид аль-Шухада" обвинила американскую армию в нанесении ракетного-бомбового удара по ее базе. Жертвами обстрела стали по меньшей мере 30 боевиков.

По утверждению командования ополченцев, удар был нанесен артиллерийской системой залпового огня и авиацией. Оно призвало власти Ирака провести тщательное расследование инцидента.

Группировка входит в состав Отрядов народной мобилизации – шиитского ополчения, интегрированного в вооруженные силы Ирака. Оно принимает активное участие в борьбе с "Исламским государством".

Добавим, что возглавляемая США западная коалиция оказывает артиллерийскую и воздушную поддержку шиитским ополченцам, воюющим с джихадистами. Таким образом, речь может идти о так называемом "дружеском огне".

Министерство обороны США и командование коалиции пока не комментирует эти заявления.