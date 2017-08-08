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Ближний Восток

Египет получает вторую построенную в Германии подлодку, сестру израильского "Дельфина"

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:49 блог версия для печати фото
Подлодка типа 209

8 августа на судостроительном заводе концерна ThyssenKrupp в Киле состоится церемония подъема государственного флага на второй подводной лодке, построенной здесь для военно-морских сил Египта.

Соглашение о покупке четырех подлодок проекта 209/1400 было заключено в 2011 году. Строительство корабля было начато в марте 2012 года, а в декабре 2015 года он был спущен на воду.

Запас хода лодки – 11.000 морских миль, в подводном состоянии она способна развивать скорость до 21 узла. Водоизмещение составляет 1.400 тонн, а длина корпуса – 63 метра. Она способна нести торпеды и ракеты.

"Это новый этап в истории нашего военно-морского флота, качественно новый уровень возможностей. Мы становимся в один ряд с флотами морских держав", - заявил командующий ВМС Египта адмирал Ахмад Халид Саид.

В последние годы ВМС Египта проходят процесс модернизации. Доказательством морских амбиций стало приобретение двух универсальных десантных кораблей "Мистраль", от которых отказалась Россия.

Подводные лодки класса 209/1400 находятся на вооружении Бразилии, Чили, Индонезии, Турции и ЮАР. Всего же за последние десятилетия произведена 61 подлодка модели 209. Они продавались 13 государствам.

Усовершенствованной разновидностью модели являются и израильские подводные лодки класса "Дельфин". Они также производятся на кильской верфи ThyssenKrupp.

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