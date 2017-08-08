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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 августа

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 8 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 11 палестинских арабов, 10 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В деревне Раи в ходе операции был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 августа 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 7 августа







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Вторник, 8 августа 2017 г.
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