Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 8 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 11 палестинских арабов, 10 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В деревне Раи в ходе операции был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.