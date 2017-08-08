Иран после "ядерного соглашения": стремление к гегемонии в регионе. Комментарий Раза Цимта

Доктор Раз Цимт – иранист, сотрудник Института стратегических исследований – о ситуации с иранской экономикой после "ядерного соглашения", поддержке Тегераном террористических организаций и целях иранского руководства.

Как Вы оцениваете экономическое положение в Иране после подписания соглашения о ядерном урегулировании?

Если говорить об экономике, а это самый важный аспект соглашения Ирана с ведущими державами мира, соглашения, призванного открыть Иран для иностранных инвестиций и улучшить положение в стране, то картина неоднозначна. Можно отметить улучшение экономического положения после подписания соглашения, доходы государства от продажи нефти за рубеж резко выросли, кроме того было заключено нескольких крупных сделок, в том числе с компанией Boeing, с европейскими авиакомпаниями и с французской энергетической компанией Total, что, конечно же, открыло поток иностранных инвестиций в Иран.

Однако, несмотря на экономический рост в 4%, следует отметить, что большинство европейских компаний еще не готово войти на иранский рынок. Европейцы опасаются, кроме прочего, американской реакции, и в связи с тем, что иранская экономика все еще страдает от внутренних проблем, коррупции и чрезмерно сильного влияния и вмешательства Корпуса стражей Исламской революции.

Верно сказать, что несмотря на определенное улучшение ситуации с иранской экономикой, кардинальных изменений пока нет и жизнь простых граждан пока не стала лучше.

Что же касается военного уровня и способности Ирана влиять на положение в регионе, то прямое влияние ядерного соглашения здесь еще менее заметно, а способность Ирана оказывать влияние на других связано, скорее, с изменениями, происходящими в соседних странах.

После подписания соглашения о прекращении огня в Сирии, у Ирана появилась возможность укрепить свои позиции на Голанах. Верно ли это утверждение?

Это не совсем точно. Важно понимать, что основная деятельность Ирана в Сирии – как прямая, выражающаяся в присутствии около тысячи бойцов, в основном из числа боевиков КСИР, так и опосредованная, так называемые "посланники" Ирана: Хизбалла, шиитские милиции из Афганистана, Пакистана и Ирака – ведется значительно больше на юге Сирии, а не на Голанах. Соглашение о прекращении огня в южной Сирии призвано оттеснить Иран и "Хизбаллу" из района Голан. Кстати, все попытки укрепиться в районе сирийских Голанских высот с целью создания противоизраильских позиций, были пресечены ЦАХАЛом, однако в других частях Сирии проиранские формирования чувствуют себя достаточно свободно. Иран вложил огромные средства и силы в спасение режима Асада, и его сложно будет вытеснить из этой страны, особенно, пока Россия и Иран одинаково представляют себе будущее Сирии.

Каковы основные задачи, реализации которых добивается Иран в Сирии?

Во-первых, он хочет укрепить свое влияние ради сохранения режима Асада. Сегодня это кажется менее проблематичным, чем ранее. Именно для этого Иран вошел в Сирию и поощрял ввод российских войск. Асад является лучшим и, похоже, единственным союзником Ирана в арабском мире. Еще одна цель – это продолжение помощи "Хизбалле". Для этого Ирану также нужна Сирия. "Хизбалла" представляет для Ирана огромную ценность, особенно для возможного, в будущем, противостояния с Израилем. На официальном уровне Иран заявляет, что действует против террористов в Сирии, прежде всего против "Исламского государства", но к этому следует относиться скептически, так как нам известно, что основная деятельность Ирана в Сирии направлена не против ИГ, а против повстанцев.

Можно ли утверждать, что Иран пытается создать шиитскую ось в регионе, непрерывность территорий, контролируемых шиитами?

Нужно сделать четкое разграничение между намерениями и возможностями. Конечно, Ирану очень хотелось бы закрепить свое влияние повсеместно. Он использует любую возможность и любую слабость арабских стран, региональный хаос и т.п. Иран использует посредников для усиления собственного влияния, соответственно, у него есть четкий интерес создать постоянный шиитский "пояс" от Ирана, через Ирак и Сирию, и до Ливана, что позволит гораздо легче перевозить оружие и усилить свое экономическое влияние в регионе. Проблема в том, что Иран не действует напрямую, не завоевывает территории, не посылает свои войска (за исключением Сирии) в другие страны. Это проблематично, поскольку посредники не всегда хотят того же, что и Иран. Кроме того, в этом регионе Иран не является единственным фактором влияния. Для создания подобной оси необходимо содействие Ирака, где у Ирана есть некоторое влияние, особенно среди шиитских милиций, но там есть и другие силы, например, курды, Турция, американцы, даже внутри шиитской общины есть иные факторы влияния и разногласия. То же самое происходит и в Сирии. С одной стороны, именно иранцы поощряли ввод российских войск, но с вмешательством России именно она стала там доминирующей силой. Турция также принимает участие в решении сирийской проблемы, в борьбе с ИГ, вместе с курдами, русскими и американцами. Ирана же там нет. Вот почему следует делать различие между мечтой Ирана о шиитской оси и реальными возможностями этой страны.

Поддерживает ли Иран по-прежнему террористов ХАМАС?

На протяжении долгих лет Иран, тем или иным образом, поддерживает ХАМАС. Однако ХАМАС является отличным примером того, что посредники не всегда будут действовать в соответствии с целями своих боссов. Пять лет назад, с началом гражданской войны в Сирии, ХАМАС, в качестве суннитской организации, которой важно сохранить свою независимость, заявил о противостоянии Асаду, о своем переходе в суннитский лагерь, под опеку Саудовской Аравии. Именно тогда возник кризис в отношениях между Ираном и ХАМАСом, который продолжается по сей день. Он стал глубже, после того, как ХАМАС поддержал Саудовскую Аравию и ее атаки на Йемен. Но даже во времена кризиса Иран продолжает оказывать поддержку военному крылу ХАМАСа, который нуждается в иранской помощи и, в последнее время, пытается наладить отношения с руководством организации. Эти попытки взаимны. Всего несколько дней назад прошла встреча между высокопоставленным представителем Ирана, советником председателя парламента и делегацией ХАМАСа в Ливане. В эти дни делегация ХАМАСа находится в Тегеране, поговаривают, что в ближайшее время сам Исмаил Ханийя (председатель политбюро ХАМАС) прибудет в Тегеран. Так что мы видим попытки справиться с кризисом в отношениях. А помощь Ирана ХАМАСу непременно будет продолжаться. Но и в этом случае иранцы не могут делать все, что им угодно. Раньше они свободно пересылали вооружение в Газу, а сегодня большинство каналов перекрыто. Египет не сотрудничает с ХАМАСом, Судан прервал отношения с Ираном, так что ограничений тут также достаточно.

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